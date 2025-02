Rosa Benito revela el motivo real de su reaparición en 'De Viernes' tres años después

Rosa Benito ha vuelto a la televisión después de tres años alejada del foco mediático. La que fuera una de las colaboradoras más reconocidas de la televisión ha reaparecido en 'De Viernes' para compartir los motivos de su retiro. Rosa Benito ha hablado sobre la nueva etapa personal que está atravesando.

La colaboradora se ha sentado en 'De Viernes', donde ha abierto su corazón para relatar algunos de los momentos más difíciles de su vida. Su regreso a los medios no es casualidad, y desde el primer instante ha dejado claro el motivo de su decisión. "Este es mi programa", ha expresado Rosa Benito, provocando el aplauso del público.

"Creo que es el mejor sitio, hacerlo aquí porque me siento muy querida por los compañeros. Además, vengo abierta a todo", ha añadido.

| Mediaset

Santi Acosta le ha preguntado si se encuentra en un buen momento, a lo que ella ha respondido con una sonrisa sin dudar: "Estoy en mi mejor momento". Durante la entrevista, Rosa Benito ha recordado su ascenso en los medios, un éxito que también la llevó a vivir momentos difíciles. Sin embargo, ahora se siente renovada. "Quizás me siento bien conmigo misma y creo que es el momento. Tengo cosas bonitas que contar. He renacido", ha afirmado.

Además, ha querido transmitir un mensaje de esperanza a quienes atraviesan situaciones complicadas. "Quiero dar un mensaje a la gente que por circunstancias de la vida ha tocado fondo, pero que se sale, se vuelve a vivir. Teniendo la edad que tenemos, hay mucha vida y eso es lo importante", ha declarado al inicio de la entrevista.

En un adelanto de 'De Viernes', se ha mostrado emocionada al recordar su pasado televisivo: "En los momentos más oscuros de mi vida, quería despertar de esta pesadilla". No obstante, ha resaltado la importancia de seguir adelante y aprovechar las oportunidades que da la vida. "Y se sale, la vida te da oportunidades", ha asegurado, reflejando la paz interior que ha encontrado con el tiempo.

| Mediaset

Actualmente, Rosa Benito se define como una mujer "feliz" y con el corazón "palpitando". Ha revelado que su bienestar se debe, en parte, a nuevas prácticas que ha incorporado a su rutina: "Hago relajación y budismo, me viene muy bien mentalmente para vivir el hoy". Además, ha contado cómo ha aprendido a valerse por sí misma en distintos aspectos, desde gestionar sus cuentas hasta echar gasolina a su coche.

En lo profesional, la colaboradora está volcada en un nuevo proyecto que la ilusiona: el teatro. Sorprendida por su faceta como actriz, se siente orgullosa del camino recorrido. "Me he reinventado, eso me ha hecho feliz y la gente me quiere porque se ve reflejada en mí", ha comentado.