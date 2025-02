Isa Pantoja dice lo menos pensado sobre su relación actual con Anabel Pantoja

La situación de Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, sigue generando controversia después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias emitiera un comunicado en el que informaba sobre la investigación por un supuesto caso de maltrato infantil. La pareja, que ha vivido semanas complicadas con el ingreso hospitalario de su hija Alma, enfrenta ahora un proceso judicial que podría extenderse durante meses.

Tras varios días de silencio, Anabel Pantoja y David Rodríguez han roto su hermetismo y han expresado ante los medios su intención de retomar la normalidad en su día a día. Sin embargo, la influencer sigue recibiendo numerosas críticas en redes sociales, lo que ha afectado su estado de ánimo y su actividad profesional. En este contexto, Isa Pantoja ha querido compartir cómo se encuentra su prima y cómo está afrontando la situación.

Desde el plató de 'Vamos a ver', Isa Pantoja ha señalado que están tratando de proteger a Anabel Pantoja de la exposición mediática. "Le aconsejamos que no vea la televisión y que se olvide de eso. Que otras personas lo vean por ella y tome nota de todo, pero las redes sociales es su trabajo y tiene que estar pendiente", decía.

| Telecinco

"En la televisión se está teniendo respeto, pero en las redes no porque se la juzga y se la señala mucho. Esto le afecta porque le aparece en su móvil. Es muy fácil juzgar pero uno no puede actuar como el otro quisiera. Pasará el tiempo y volverá a recuperar su vida normal. No me lo ha dicho pero seguro que está preocupada por el trabajo. No está subiendo publicidad porque no tiene sentido. Esto que ha pasado puede traer algo bueno o malo. Supongo que estará preocupada en ese sentido, todo lo que se dice te repercute en las redes sociales", añadía.

Además, ha explicado que, en medio de esta crisis, su relación con Anabel Pantoja se ha fortalecido: "Hablo con ella todo el rato porque estoy muy pendiente, hablamos más que antes. La he notado más cercana, nuestra relación va a mejor".

| Telecinco

Finalmente, Isa Pantoja ha comentado lo significativo que ha sido el apoyo de Merchi, la madre de Anabel Pantoja, en estos momentos delicados: "El abrazo es súper bonito. Merchi se ha tenido que quedar y se ha quedado para apoyar a su hija. Tenemos 10 años de diferencia. Sé que siempre ha sido una relación buena, pero ahora más desde que es mamá. Se está apoyando mucho en ella. En ella encuentra la fuerza".