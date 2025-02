Beatriz Archidona confiesa ahora su opinión ante la vuelta de Ana Rosa a las mañanas

Parece que la vuelta a las mañanas de Ana Rosa Quintana ha sido un movimiento de lo más acertado por parte de Mediaset. Esta semana, la presentadora retomaba su vigésima temporada con 'El programa de Ana Rosa' y las audiencias les han acompañado durante estos días superando a su máximo rival, 'Espejo Público'.

La presentadora ha dejado atrás la franja vespertina con su programa 'TardeAR' y también lo ha hecho Beatriz Archidona que sustituía a Ana Rosa. Ahora el reformado magazine está al mando de Verónica Dulanto y Frank Blanco.

Beatriz Archidona se queda así copresentando la noche de 'De Viernes' junto a Santi Acosta. Según ha reconocido a los micrófonos de Europa Press, este cambio le vendrá bien para descansar: "De momento vamos a frenar un poquito. Vengo de una racha de no parar... De especiales, de 'TardeAR', del viernes… Y de momento 'De Viernes', que no es poco. Aparte yo creo que vienen cosas muy buenas".

| Mediaset

En cuanto al regreso de su compañera Ana Rosa a las mañanas, la periodista reconoce que la echará de menos en las tardes: "Es que es un cambio". Pero se alegra por ella porque la presentadora recupera su legado: "Coge su trono, la reina (de las mañanas)".

"Yo esta mañana me he levantado con el café, he empezado con Terradillos y después ya he visto a Ana Rosa, digo 'es que ahora sí'", ha exclamado. Reconociendo que es su sitio: "Es verdad que es su sitio. Se la va a echar de menos por la tarde, pero bueno, hay gente estupenda, está Frank, está Vero, que están liándola esta misma tarde", asegura la presentadora de 'De Viernes'.

También ha reconocido que "a mí me gusta ver a Ana Rosa por las mañanas. Yo empecé con ella por las mañanas. El viernes cuando estuvo en 'De Viernes' me emocioné algún ratito viendo vídeos de recuerdos. Porque para mí fue un empezar en Mediaset. Entonces verla esta mañana me ha emocionado también y me ha gustado mucho verla", sentencia Beatriz Archidona.

Y parece que el espectador también opina igual que Beatriz Archidona. Esta semana, 'El programa de Ana Rosa' ha conseguido buenas audiencias, excepto ayer, que cayó a la cuarta opción ante la competencia.