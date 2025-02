'Bake Off' da la sorpresa con la llegada de un nuevo concursante misterioso

El pasado episodio de 'Bake Off: Famosos al horno' terminaba con triple sorpresa. Por un lado, la doble expulsión acababa con el concurso de dos de sus celebrities más queridas: Yurena y Cristina Tárrega. Sin embargo, el talent de Paula Vázquez sufría una nueva pérdida.

"Os tengo que dejar durante un tiempo", anunciaba Pol Espargaró. El piloto comunicaba así su retirada del concurso, que se debía a su participación en una competición de la que "no puede escaparse". Sin embargo, aclaraba que se trataba de un abandono temporal, en el que sería sustituido por uno de sus grandes amigos.

"Me va a sustituir mientras yo no esté aquí", explicaba el deportista, que dejaba uno de sus cascos como testigo. "Estoy en sus manos: si ella es eliminada, yo también seré eliminado", dejaba claro Pol Espargaró, que lamentaba que la situación se diera así.

Por el momento, son pocas las pistas sobre el nuevo concursante que tomará su puesto en 'Bake Off'. Como único indicio, tenemos las palabras del joven piloto, que aseguró que se trataba de un "deportista de élite con quién tengo muy buena relación".

| RTVE

Como comentábamos, Pol Espargaró dejó su casco en manos de Paula Vázquez para que se lo diera a su sustituto. "Esto me ha salvado la vida muchas veces, y ahora se lo dejo a esta persona", aclaraba. Esto ha encendido las alarmas en algunos usuarios, que ya especulan que podría tratarse de algún compañero de profesión.

Sin embargo, 'Bake Off' no aclaraba quién podría ser la misteriosa figura que concursaría en nombre del piloto. No lo hará hasta la nueva entrega del programa este lunes, donde por fin conoceremos su identidad. Un programa que llega cargado de emociones y que volverá a poner a prueba la habilidad pastelera de los nueve concursantes que restan.

Durante la nueva entrega, los aspirantes deberán replicar unas bambas de nata y mostrar su lado más creativo horneando un autorretrato en forma de tarta. Todo ello, con la visita de la concursante más veterana de 'Bake Off': Yolanda Ramos. La cómica, que participó tanto en la primera como la segunda edición del talent, acudirá una vez más al programa a aconsejar, a su manera, a los concursantes.