La propuesta de Iker Jiménez tras el gran apoyo que recibe del público de 'Horizonte'

Iker Jiménez ha dedicado 'El Cierre' de 'Cuarto Milenio' de esta semana a un análisis sobre "algo que está pasando", un fenómeno que ha reflexionado desde hace días. Aunque había planeado abordarlo en 'Horizonte', el tiempo no permitió profundizar en el tema. Sin embargo, Iker Jiménez no dejó pasar la oportunidad de compartir con su audiencia sus pensamientos sobre este "algo" que lo ha estado inquietando.

El periodista compartió una anécdota reveladora, en la que Marc Vidal se puso en contacto con él para comentarle algo que parecía un simple gesto de apoyo, pero despertó la reflexión de Iker Jiménez. "Me da la sensación de que uno no sigue a la figura, presentador o director, sino que, cayéndolo mejor uno o peor otro, es el grupo. A mí mucha gente me habla y me dicen 'sois', el grupo, y eso me llena de orgullo", expresó Iker Jiménez, destacando el carácter colectivo del apoyo que siempre recibe.

El presentador también narró un curioso episodio vivido recientemente en el centro de Madrid. Mientras paseaba por la ciudad junto a su mujer, Carmen Porter, y su hija Alma, Iker Jiménez experimentó un auténtico "baño de masas". "Llevo 20 años en el prime time español y siempre hemos recibido cariño. Jamás hemos tenido un problema o una mala palabra", comentó, remarcando la constante buena acogida del público.

| Mediaset

"Desde que puse el pie en la calle, lo que recibí era 'no aflojéis, resiste, estamos con vosotros' y todo era sobre 'Horizonte'", reveló. Según el periodista, la gente no se limitaba a halagar su figura, sino que el mensaje era más amplio, reforzando el concepto de unidad: "Era 'estamos con vosotros, ya está bien, no aflojéis, estamos con vosotros, sois los únicos que contáis la verdad'".

Este respaldo, tan fuerte como espontáneo, lleva a Iker Jiménez a una conclusión: "Algo debe pasar, pero no sé muy bien lo que es". Aunque no cree que 'Horizonte' represente una ruptura radical con el sistema establecido, no dudó en criticar las etiquetas y ataques que ha recibido: "Poco menos nos podían hacer el saludo nazi, llamarnos fascistas, el hijo de Franco o amigo de Primo de Rivera. Yo qué sé, lo que ustedes quieran", subrayó.

| Cuatro

Finalmente, Iker Jiménez hizo una reflexión sobre el poder de las redes sociales, que con frecuencia se llenan de comentarios negativos sobre su trabajo. "Si las lees, te das cuenta lo poco que influyen en la realidad", comentó.

A modo de cierre, el periodista dejó una pregunta abierta: "¿Es este el momento adecuado para organizar un gran evento con el equipo de 'Horizonte' fuera del plató, algo que no hacemos desde antes de la pandemia? La que se puede liar si lo hacemos".