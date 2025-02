El incidente que casi arruina la entrevista de Antonio Banderas en 'Cuarto Milenio'

La entrevista de Antonio Banderas en 'Cuarto Milenio' casi se arruinó por un incidente de Iker Jiménez. El actor acudió al programa de Cuatro en una charla en la que reveló experiencias sorprendentes que se escapan de la lógica. De este modo, al final del programa, Iker Jiménez reflexionó sobre el psicoanálisis que lleva a cabo en este comentario final.

De hecho, desveló que hay gente que le echa en cara que "solo hable de sus cosas", pero "¿de qué voy a hablar, sino?", se preguntó Iker Jiménez. "Aprovecho para decir cosas que me ocurren y que pueden tener paralelismos con lo que les pasa a ustedes", añadió.

Fue entonces cuando comentó que el hecho de no saber dónde estaban las llaves de su coche podría haber perjudicado su entrevista a Antonio Banderas. Y es que, minutos antes del encuentro, estaba solamente pensando en eso. Afortunadamente, una compañera de 'Cuarto Milenio' las ha encontrado a tiempo.

| Mediaset

"Menos mal que Maica las ha encontrado en la parte de atrás del coche porque, si no, iba a estar yo en la entrevista de Antonio Banderas así, mirando y viendo una llave. Cómo es uno... Somos presos de nuestras paranoias, obsesiones y todos tenemos nuestros tejemanejes y montañas rusas mentales. Evidentemente, quién puede salvarse de eso", explicaba Iker Jiménez en 'Cuarto Milenio'.

"Soy muy obsesivo para esas cosas, solo pensaba en las llaves", añadía el presentador. "Carmen decía en maquillaje 'a ver si encuentran las llaves porque si no el programa...'. Qué cosas, unas llaves que no significan nada con la de problemas que hay en la vida. Cómo somos. Le damos importancia a unas cosas que no las tienen, pero somos así", explicaba en 'Cuarto Milenio'.

"Somos así y menos mal que era Banderas, porque con otro hubiera notado la incomodidad quizás. Este plató tiene algo muy especial, que para mí es como un hogar, y yo sé muy bien que las personas que vienen se sienten muy a gusto. Hay diferentes circunstancias en el plató, hasta cromáticas les diría, que, aparte, del respeto de mis compañeros, se genere un clima, una burbuja, y las personas entren en esa burbuja. Eso también es la fuerza de la comunicación compartida y están pasando cosas y eso tiene que fluir al otro lado de la pantalla", explicaba, mientras continuaba con el final de 'Cuarto Milenio'.