'Todas las noches...': la confesión más personal de Iker Jiménez en 'Cuarto Milenio'

Este domingo, Iker Jiménez compartió en 'Cuarto Milenio' una profunda reflexión sobre la evolución del cerebro humano y la percepción de la madurez personal. El presentador aseguró que, a pesar del paso del tiempo, se siente "igual que con 18 o con 20 años": "Se lo digo de corazón".

Iker Jiménez destacó que la vida le ha brindado experiencias, aprendizajes y cambios significativos, especialmente el hecho de ser padre. Sin embargo, a pesar de ello, explicó que sus sensaciones internas siguen siendo las mismas: "La vida te da experiencias. Acumulas conocimientos, algunas decepciones, alegrías... La más cambiante, ser padre. A pesar y a favor de eso, tus sensaciones internas no cambian mucho". Además, añadió: "Me emociono igual, me río igual, me obsesiono igual y me cabreo igual".

El presentador de 'Cuarto Milenio' también abordó un aspecto intrigante del desarrollo cerebral, mencionando que "algunos profesionales de la ciencia dicen que el cerebro es un misterio. Tiene muchos impactos en la infancia, pero también en la adolescencia, la juventud y la madurez. Hay quien dice que hasta los 26 años esta nuez que tenemos aquí dentro tan misteriosa no acaba de cerrar su ciclo".

| Mediaset

En otro momento de la charla, Iker Jiménez confesó que ha incorporado una práctica nocturna que le genera bienestar: "Desde hace un tiempo, se lo confieso, todas las noches hago... No creo que sea meditación. ¿Rezo devoto? Sí, sí, yo rezo todas las noches. A mi forma. Agradeciendo y pidiendo. En el fondo, el ser humano pide a la flecha que mueve el universo que sea condescendiente con uno y con los suyos. A mí eso me hace bien".

"Lo hago desde una experiencia que tuve en Altamira y lo hago todas las noches. Es más, me siento incómodo si no lo hago", añadía. En este sentido, reiteró su necesidad de este ritual: "Dice: '¿Usted reza?'. Bueno, sí, no sé cómo llamarlo. Es como decir gracias a lo que rige las cosas".

Finalmente, Iker Jiménez hizo una reflexión sobre su propia vida y la suerte que ha tenido en distintos ámbitos: "He tenido mucha suerte en la vida, soy consciente. No hablo de trabajo, hablo de suerte. Ojalá esa suerte se prolongue y ojalá podamos seguir dando cosas buenas a los demás también".