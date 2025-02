'Un producto sincero': La 1 presenta 'José Mota No News', su nuevo programa de humor

'José Mota No News' es la nueva apuesta de La 1 para la noche del viernes. El programa presentado por José Mota y copresentado por Patricia Conde recibirá cada semana a celebridades del mundo del arte, el deporte o la comunicación. Contará también con la colaboración estelar de Santiago Segura y Florentino Fernández, que todas las semanas protagonizarán divertidas secciones y retos imposibles.

Así, 'José Mota No News' aterriza en el prime time de La 1 este viernes, 14 de febrero, a las 21:50h de la noche. Un terreno que ya ocupó durante muchos años con sus personajes y que vuelve para ofrecer risas constantes donde las malas noticias no tienen cabida.

"Vuelve a casa José Mota. Lo hace después de ese exitazo en Nochevieja, avalado por más de un 30% de cuota, más de 6 millos de personas que vieron este programa. Volvemos a la carga con buen humor", ha comenzado señalando María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE.

| RTVE

"RTVE dentro de su oferta de entretenimiento apuesta claramente por el humor blanco, familiar, crítico e intergeneracional. José Mota es una cara de la cadena desde el año 89 y está muy ligado a esta casa a lo largo de toda su carrera de éxito. Es clave para RTVE en su programación de humor. Cuenta con una visión crítica de la realidad social", apuntaba Ana María Bordas, directora de Originales de RTVE.

José Mota ha definido este nuevo proyecto como un lugar donde poder desconectar de todo lo de fuera: "Quisimos hacer un paréntesis en todo lo que nos rodea[...] Que toda la gente que venga la programa desconecte, que venga a echar un rato. A hacer humor". Y no solo participan en este show de humor los colaboradores, sino también el público o los invitados.

El programa cuenta con una gran novedad: una banda liderada por mujeres donde "la música y el humor van de la mano". Era una de las obsesiones del cómico cuando comenzó este proyecto. "Lo mejor que nos ha pasado en el programa. Tuve la gran fortuna de dar con ellas. Lo hacen super bien, están dispuestas a todo. Cumplen con lo que yo quería. Es esa parte interactiva", añadía.

| RTVE

Patricia Conde también participa en esta nueva aventura con la que se encuentra extremadamente feliz: "Me apasionan estos gamberros, estoy encantada. No hay día que no diga 'pff venga levántate que son las 7 de la mañana'. Si es que vengo a pasármelo bien. Estoy muy contenta de seguir haciendo lo que me gusta y de seguir disfrutando con ellos".

Florentino Fernández, otro de los colaboradores, ha calificado este show como "un programa redondo". "Después de toda la semana llegas al viernes y es un momento mítico en TVE. Bueno no podía ser perfecto porque está Santiago Segura", ha declarado siempre desde la comicidad. Por su parte, Santiago Segura ha querido hacer hincapié en la reiterada apuesta por José Mota 35 años después: "Eso demuestra que cuida a su gente".

Secciones y colaboradores llenos de ingenio

En cada edición, el invitado vivirá un programa impredecible en el que será el protagonista de un juicio en forma de sketch. También, dentro del espacio José Mota recibirá la visita de colaboradores con sus secciones más ingeniosas.

Por un lado, Marta González de Vega con su sección titulada 'Hoy no, ayer', haciendo referencia a una mítica frase de José Mota, recuperará momentos sorprendentes del pasado televisivo que hoy habrían sido virales, "cada semana vamos a traer un documento inédito del archivo de tve", ha declarado.

| RTVE

Pero 'José Mota No News' no solo se queda en el plató, sino que saldrá a la calle varias veces. Una será de la mano de los creadores de contenido Erola Jons y Animalize con 'Canas vs. Panas' donde su objetivo será ver las diferencias que hay entre boomers y generación Z.

La otra será de la mano de los actores y cómicos Javier Quero y Federico de Juan, que todas las semanas encarnarán a Los Chunguitos para hablarnos de las cosas que están “chungas” en España. Preguntarán a los habitantes sobre temas sociales como el exceso del fútbol, el problema de la vivienda, Donald Trump… Donde el humor reinará siempre. Saldrán a la calle como auténticos reporteros disfrazados de personajes como Palomo Spain, Bertín Osborne, Donald Trump o Pedro Almodóvar.

Los primeros invitados de 'José Mota No News'

En su estreno, el programa contará con Jesús Calleja que rememorará sus inicios como peluquero cortando el pelo a una persona del público, RosaLópez o KikoRivera que será juzgado por el elenco del programa. De hecho, en la entrevista, serán entrevistados por José Mota y por unos populares personajes del humorista como la Vieja del Visillo, Tomás o la Blasa que vuelven tras varios años.

"Invito a la gente, charlo con ellos en el sofá, interviene la banda y siempre ocurre algo por lo cual me tengo que ausentar. Es ahí donde aparecen mis personajes. Hacer con ellos una entrevista enmascarada de sketch. Los uso exclusivamente para compartir con los invitados un ratito en la pista central", ha confesado José Mota.

| RTVE

Además, ha definido este late night como un "programa distinto porque no queríamos renunciar a nuestra identidad artística. De ahí que estén los personajes y secciones que tengan que ver con lo que somos nosotros en este país. No queríamos fijarnos en productos americanos. Es un producto sincero".

De momento, el programa tiene firmados con la televisión pública ocho entregas que duran aproximadamente unos 90 minutos. Ya están grabados cinco y a lo largo de estas semanas se grabarán los tres restantes.