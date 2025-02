La petición de Loren Mairena en su momento más difícil en 'Valle Salvaje'

Luisa, personaje de Loren Mairena, pide a Adriana durante el parto que avise a Alejo. Este jueves 13 de febrero, a las 18:30h, los espectadores pueden disfrutar de un nuevo capítulo de 'Valle Salvaje' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre otros.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Valle Salvaje', después de que Alejo le confesase a Mercedes que fue él quien mató a Domingo, a ella le impactó tanto la noticia que acabó afectando en la decisión de poner fecha a la boda con Bernardo. Leonardo abordó a Bárbara y le dijo que era lo único que le llamaba la atención de 'Valle Salvaje'.

Además, Julio le dijo a Adriana que no iba a vender las tierras de las afueras de la Villa de Madrid. Victoria advirtió a Gaspar sobre la actitud de Matilde, que le confesó a Atanasio que no le desagradó el beso que le dio. Paralelamente, Adriana le contó su plan a Rafael, que no pudo aceptarlo y le pidió tiempo para reflexionar.

| RTVE

En audiencias, 'Valle Salvaje' experimentó una destacada remontada en enero. Cerró con su mejor promedio mensual con un 7,9% de cuota y 666.000 espectadores, mejorando un punto y 101.000 televidentes respecto a diciembre. Además, fue la segunda serie más consumida en diferido al sumar 216.000 espectadores.

¿Qué pasará en el capítulo del jueves de 'Valle Salvaje'?

En el nuevo capítulo de 'Valle Salvaje', el parto de Luisa, personaje de Loren Mairena, es atendido por Isabel y Adriana y, la protagonista pide a Adriana que avise a Alejo. Además, tras hacerlo, Adriana se topa con Julio, que le anuncia que en cuanto pase el parto de Luisa y todo esté en orden, va a mandar a alguien para recoger sus cosas. Paralelamente, José Luis les confirma a sus hijos que la boda de Mercedes se va a celebrar en seis días.

Posteriormente, Gaspar habla con Matilde y le pide que, haga lo que haga con Atanasio, sea discreta. Más tarde, Luisa va muy justa de fuerzas y el niño viene de nalgas. Solo la insistencia de Pedrito, que demuestra una gran madurez, hace que la chica pueda mantenerse despierta y continuar con el parto.

Entretanto, Matilde se deja llevar con Atanasio en el pajar. Finalmente, haciendo un gran esfuerzo, el hijo de Luisa nace, pero ella pierde el conocimiento fruto de la debilidad.