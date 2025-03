Primeras palabras de Eva Martín sobre el giro de 180º de su personaje en 'La Promesa'

'La Promesa' ha dejado a sus seguidores sin palabras con la muerte de Jana Expósito, un acontecimiento que ha generado un aluvión de reacciones. Y es que durante toda la semana la serie ha girado alrededor de esa trama. Para hablar sobre este inesperado giro, Eva Martín, que interpreta a la marquesa, ha intervenido en el programa de radio 'Las tardes de RNE'.

"Sabíamos que esto no iba a caer bien al espectador porque es un drama tremendo perder a Jana", ha reconocido la actriz, consciente del malestar de los seguidores de 'La Promesa'. La muerte de uno de los personajes más queridos ha sido una decisión valiente por parte del equipo creativo, encabezado por Josep Cister.

Pese a la polémica, Eva Martín defiende la necesidad de estos giros argumentales. "Pero son cosas que pasan, las series diarias tienen esto", señala, apoyando la estrategia de los guionistas. "Hay que ir redireccionando las tramas", argumenta. "Esto es algo que le está doliendo mucho a la gente porque Jana era un personaje muy querido, pero show must go on (el show debe continuar)", sentencia.

| RTVE

En su entrevista, Eva Martín también ha hablado sobre su experiencia en la serie y el vínculo con el público. "Es un regalazo poder estar en un proyecto como 'La Promesa' donde estamos teniendo tanto cariño del público", afirma. Aunque reconoce el esfuerzo que supone un formato diario, destaca la recompensa de ver cómo la audiencia responde positivamente: "Es mucho esfuerzo hacer una serie diaria".

Uno de los grandes alicientes de su trabajo es dar vida a Cruz, un personaje que le permite explorar una faceta interpretativa distinta. "Y en concreto, el personaje de Cruz es un bombón porque te permite hacer muchas cosas", confiesa. "Es muy divertido hacer un malvado porque tienes que pasar líneas rojas y atreverte a hacer cosas que en la vida real no harías jamás", añade Eva Martín.

Sobre el futuro de su personaje, la actriz guarda silencio. Actualmente, Cruz se encuentra en prisión tras los últimos acontecimientos, pero su regreso no está descartado.