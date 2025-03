La decisión de Arturo Sancho que da un giro de 180º a su futuro en 'La Promesa'

Tras la muerte de Jana, Manuel, personaje de Arturo Sancho, pretende recuperar sus planes. Este viernes 21 de marzo a las 17:35h, los espectadores pueden seguir disfrutando de dos nuevos capítulos de 'La Promesa' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Arturo Sancho, Eva Martín y Manuel Regueiro.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'La Promesa', Alonso seguía en shock por la carta recibida de la Casa Real y Leocadia se ofreció a ayudarle, aunque no logró demasiado. El marqués le dijo a su hijo que no podían enterrar a Jana en el panteón familiar y acabó aceptando, pero no quiso que su padre o Lorenzo acudiesen al sepelio. Ramona le pidió a Curro que descubriese quién fue el verdadero asesino de Jana y este interrogó al doctor, pero alguien les espiaba.

Las ausencias de Jana y Cruz marcan el día a día en 'La Promesa', pero Alonso trató de tener la determinación necesaria para salir adelante. Injusta creía María Fernández que era la petición que le hizo a Samuel y habló con el cura para librarlo de su compromiso. Ya no había marquesa con la que Petra tuviese ningún compromiso, pero ni siquiera eso consiguió que el ama de llaves bajase la guardia.

| RTVE

En audiencias, este mes de febrero, 'La Promesa' se mantuvo líder imbatible y registró su segundo mejor promedio mensual histórico: 13,8% de share, 1.056.000 espectadores y 1,4 millones de contactos. Fue líder en la gran mayoría de públicos y en 11 de las 15 Comunidades. Incluyendo el consumo diferido, fue la ficción más vista del panorama nacional en lo que va de año al anotar una media de 1.777.000 espectadores.

¿Qué pasará en el capítulo del viernes de 'La Promesa'?

En el nuevo capítulo de 'La Promesa', Alonso confía en las gestiones de Leocadia para salvar el marquesado sin imaginar cuál es el duro requisito que esta le va a exigir. Ramona está convencida de que la desaparición del doctor Gamarra guarda relación con la muerte de Jana y le pide a Curro precaución. Ante los acontecimientos, Manuel, personaje de Arturo Sancho, se plantea recuperar sus planes de irse a Italia, aunque sea solo y María Fernanda desearía poder abrazarse a Samuel buscando consuelo.

La llegada de Blanca Palomar ha supuesto un soplo de aire fresco para todos, pero sobre todo para Manuel, que toma una decisión trascendental. Leocadia pide a Ángela que modere su amistad con Curro, lo que deja a la joven descolocada, pues no entiende bien el motivo. Samuel intenta que María Fernández vuelva al refugio, pero su negativa lleva a otra de las doncellas a ayudar al sacerdote.

Ante la exigencia de la Casa Real, Alonso se ve en la tesitura de tener que tomar la decisión más difícil de su vida. Cruz hace días que no está, pero es algo que Petra no parece haber asumido. Y menos cuando es Leocadia quien se impone al ama de llaves: ahora manda ella.