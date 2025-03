Los actores de 'Sueños de Libertad' se despiden por sorpresa de Alain Hernández

El equipo de 'Sueños de libertad' ha dicho adiós a Alain Hernández, actor que ha interpretado a Jesús de la Reina. Este miércoles, el actor se ha despedido tras la muerte de su personaje en manos de Digna. A través de la web de Antena 3, la mayoría de los actores han querido dedicar unas palabras a Alain Hernández.

Dani Tatay y Natalia Sánchez han resaltado la pasión con la que el actor ha encarnado a su personaje y la calma que ha transmitido tanto dentro como fuera de escena. La actriz ha confesado que sigue sintiendo la necesidad de llamar a su puerta y que ha sido "un verdadero orgullo trabajar con él", aunque tiene claro que "no va a ser la última vez".

Por su parte, Nancho Novo le ha dedicado una emotiva canción con la esperanza de que su salida no sea definitiva. "Si el amor que recibirás será igual que el amor que das, recibirás mucho amor porque das mucho", ha declarado el actor, que interpreta a Damián. Marta Belmonte, a pesar de haber sido su enemiga en 'Sueños de Libertad', ha asegurado que lo lleva en el corazón: "Ha sido un verdadero honor trabajar contigo".

| Atresmedia

Ana Fernández ha lamentado la escasez de escenas compartidas junto a Alain Hernández: "Siempre me parecieron pocas, pero ahora que no te tengo, me parece que tuve demasiado poco contigo". Roser Tapias ha destacado su "esfuerzo y generosidad" y ha expresado su incertidumbre sobre con quién hará maldades en 'Sueños de Libertad'.

Amanda Cárdenas ha agradecido con dulzura "todo lo que le ha aportado" y le ha deseado lo mejor en su camino. Por su parte, Alba Brunet ha admitido que extraña a Alain Hernández, aunque no a su personaje: "Me gustaría que volvieras a vernos".

Asimismo, Guillermo Barrientos ha manifestado su sentir al perder a ese "primo maldito" que lo mantenía "todo el día con el pie en el cuello". Candela Cruz ha recordado con cariño el #AguantaJesús que tanto ha defendido, asegurando que "bicho malo nunca muere". Finalmente, Juanjo Puigcorbé ha reiterado unas palabras que ya le ha dicho en privado, pero que ha querido reafirmar: "Ha sido un auténtico placer conocerte y espero seguir trabajando contigo donde sea".