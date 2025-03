Jarro de agua fría para Eva Martín tras la muerte de Jana en 'La Promesa'

Cruz, personaje de Eva Martín, ha sufrido un golpe en 'La Promesa' tras ser acusada del asesinato de Jana. Pese a que algunos, como Curro, creen que es inocente y el culpable aún sigue en palacio, la marquesa ya ha sido detenida. Lo que no esperaba el personaje de Eva Martín era la dura despedida que ha tenido en 'La Promesa', en especial, por las palabras de Manuel, su hijo.

De este modo, tras varios días encerrada, Cruz ha salido de la habitación para despedirse de los habitantes de 'La Promesa' para acudir al cuartel. Todos ellos le estaban esperando a la salida de palacio y presenciaron como la marquesa era esposada por el sargento Burdina. Sus palabras antes de su salida han sido directas para Manuel: "¿Hijo, no te vas a despedir de tu madre?".

Sin embargo, no esperaba la dura respuesta de Manuel, personaje de Arturo Sancho: "No soy su hijo, que le quede claro, y no he venido aquí para escucharla. Si estoy aquí es para mostrarle el más absoluto de mis desprecios y para que sepa que, a partir de ahora, para mí no existe. No la nombraré, no la recordaré, y cuando alguien mencione su nombre diré que no la conozco".

| RTVE

"Para mí tan solo es la mujer que ha matado a Jana. La mujer que merece morir sola en la más nauseabunda de las celdas", sentenciaba con dureza Manuel en 'La Promesa'.

Otra de las personas muy duras ha sido Martina, personaje de Amparo Piñero en 'La Promesa': "No se extrañe, antes o después tendía que pasar. Jamás pensé alegrarme por las desgracias ajenas, pero la suya es tan merecida y tan buscada que hasta me siento bien".

| RTVE

"Lo acepto y lo entiendo. Para vosotros soy una asesina y nada de lo que diga servirá de nada, pero quiero que sepáis que yo no maté a Jana. Estáis equivocados, yo no fui. Aunque ahora no lo queráis oír necesito deciros que os quiero mucho a todos. Te quiero mucho, Manuel. Siento mucho tu pérdida y me hago cargo de tu dolor", se despedía la marquesa en 'La Promesa' antes de abandonar el palacio para ir a la cárcel.

"Sargento, llévesela, o no respondo. ¡He dicho que se la lleve!", reaccionaba con rabia el personaje de Arturo Sancho.