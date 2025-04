Preocupación por Carmen Asecas por lo que ocurre tras su parto en 'La Promesa'

Catalina, personaje de Carmen Asecas, atraviesa momentos de gran incertidumbre, y los últimos sucesos en 'La Promesa' no han hecho más que empeorar su situación. La joven, que se encuentra en un delicado estado de salud debido al embarazo, no se esperaba que las tensiones con Adriano desataran su parto. En un giro inesperado, las contracciones llegaron de manera repentina, fuera del palacio, dejando a Catalina completamente desprevenida.

Previamente, Adriano le confesó sus intenciones en 'La Promesa': "Si he venido hasta aquí es para decir que te sigo queriendo con toda mi alma. Estoy dispuesto a trabajar hasta deslomarme para sacarte adelante, a ti y a esos hijos que esperas. Lo que quiero decirte es que voy a estar a tu lado, que voy a criar a esos niños como si fueran mis propios hijos". Pese a esta declaración, Catalina se mantuvo firme en su decisión de no darle una segunda oportunidad, pidiéndole que se marchara de la habitación.

A pesar de que Catalina, personaje de Carmen Asecas, guarda el secreto sobre la identidad del verdadero padre de sus hijos, Adriano no dejaba de abrir su corazón. Sin embargo, la actitud defensiva de la joven solo provoca una nueva confrontación: "Puedo asumir mis errores y sus consecuencias. Seguramente otra persona necesitaría ayuda, pero yo no".

| RTVE

Esto llevó a Adriano a estallar: "Si no fueras tan orgullosa y tan soberbia te darías cuenta de que no estás diciendo más que sandeces, por mucho que te moleste. No veo ningún motivo para querer estar contigo. ¿Sabes por qué? Porque eres insoportable".

Esta discusión dejó a Catalina desbordada, sumida en un estado emocional muy frágil, mientras se encontraba a dos semanas de su fecha prevista de parto. Sin embargo, las tensiones y el estrés de los últimos días adelantaron el momento del alumbramiento. Fuera del palacio de 'La Promesa', Catalina se sintió sola y desorientada cuando las contracciones comenzaron, pero Ángela y Curro llegaron a tiempo para ayudarla. Lo que ninguno esperaba es que ambos se verían involucrados en el parto.

Aunque Catalina sufrió enormemente durante el proceso, mostró una valentía inesperada, sacando fuerzas para dar a luz a su primera hija, quien nació sana. Sin embargo, la joven perdió el conocimiento tras el esfuerzo, dejando en vilo a todos los espectadores de 'La Promesa'. El futuro inmediato de Catalina, personaje de Carmen Asecas, es incierto, y con un segundo hijo aún por nacer, la intriga aumenta: ¿Cómo continuará su historia?