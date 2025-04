La decisión de Arturo Sancho sobre su futuro que da un giro de 180º a 'La Promesa'

Manuel, personaje de Arturo Sancho, aclara a su padre y a Martina su plan. Este jueves 10 de abril a las 17:35h, los espectadores pueden seguir disfrutando de un nuevo capítulo de 'La Promesa' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock y María Castro.

Recordamos que, en el capítulo anterior, a pesar de que Antoñito estaba en 'La Promesa', más cerca de Simona, sus posturas siguieron muy alejadas. Lope trató de animar a su compañera como podía, pero no era fácil. El ánimo de Alonso mejora tras su paseo con Leocadia. Lorenzo, sin embargo, maniiestó su disgusto al respecto de esa cita. Una cita era lo que a Adriano le encantaría tener con Catalina, pero Martina lo interceptó para dejarle clara la situación.

La decisión de María Fernández de marcharse del palacio había llegado hasta Samuel, que habló con ella para intentar que cambie de idea. Ana se había convertido en una heroína por rescatar a Dieguito y se había ganado, aparentemente, el cariño de todos en el servicio.

| RTVE

En audiencias, durante el mes de marzo, 'La Promesa' se mantuvo imbatible siendo líder con una media de un 14,2% de cuota y 1.135.000 televidentes. Fue la serie más consumida en diferido del mes con 306.000 espectadores. En su especial del día 19 en prime time, fue su emisión más vista y de mayor cuota de su historia: 17,3%, 1.506.000 televidentes y casi 3 millones de espectadores únicos.

¿Qué pasará en el capítulo del jueves de 'La Promesa'?

En el nuevo capítulo de 'La Promesa', Manuel, personaje de Arturo Sancho, le aclara a su padre y a Martina que no se va a Italia y les cuenta su plan. Seguirá con el negocio de la aeronáutica, pero desde España, y ayudar económicamente a reflotar 'La Promesa'. Martina convence a Adriano de que no se vaya y de que le dé otra oportunidad a Catalina. Poco a poco, la familia empieza a descubrir que Leocadia ha ocupado la habitación de Cruz y las reacciones no tardan en llegar.

María Fernández, decidida a marcharse del palacio, escribe su carta de renuncia. Candela abronca a Antoñito por la actitud que tiene hacia su madre y este se marcha del palacio sin decir nada a nadie. Empujada por Curro y Teresa, Pía se decide a hacer algo que puede llevarla a prisión en vida y al infierno en muerte.