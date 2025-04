Salen a la luz las palabras de Cristina Tárrega contra Ana Rosa Quintana en privado

La aparente armonía entre Cristina Tárrega y Ana Rosa Quintana podría ser solo una ilusión televisiva. Aunque han compartido proyectos en Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana, nuevas revelaciones apuntan a tensiones ocultas entre ambas. De hecho, ha sido 'Tentáculos' el encargado de destapar lo que sería un conflicto soterrado entre las dos comunicadoras.

Según afirmaron en 'Tentáculos', las palabras de Cristina Tárrega hacia Ana Rosa Quintana en círculos íntimos distarían mucho de la cordialidad que exhibe frente a las cámaras. "Cristina Tárrega siempre habla de Ana Rosa bien públicamente, pero luego, en la intimidad, la pone a parir. Son varias personas las que han podido oírlo y que sabemos que lo han escuchado", declaró un testigo protegido, supuestamente cercano a la colaboradora.

La fuente anónima fue más allá, asegurando que Cristina Tárrega cuestiona la posición de Ana Rosa Quintana en la franja de máxima audiencia. "Ella lo que dice es que Ana Rosa no es presentadora del prime time, que es buena presentadora de mañana y de tarde, pero de prime time no. Ella dice que ella sí que es presentadora de prime time, que eso es lo que la diferencia de Ana Rosa, que ella sí es capaz de mover al público en prime time, en cambio Ana Rosa no", añadía la fuente.

| Mediaset

Este tipo de comentarios dejarían entrever un sentimiento de superioridad por parte de Cristina Tárrega, convencida de tener cualidades que su compañera no posee. Sin embargo, los reproches no se quedarían en lo profesional: "Ella dice que es más polivalente que Ana Rosa.Cuando la critica y la pone a parir dice que ella le ha cerrado puertas, que Ana Rosa le tiene envidia básicamente".

"También siente que está un poco desactualizada, que no está al día. Ella tiene el lenguaje que se habla actualmente, pero que Ana Rosa no, que se ha quedado un poco desfasada", añadía el testimonio.

Además, este cierra con una reflexión amarga sobre el lugar que Cristina Tárrega cree merecer en la televisión actual. "Que su tiempo y su época de oro han terminado, ella siente que ahora mismo es una presentadora de raza actualmente y que claro, no le han dado el hueco que ella se merece en televisión. No solo la critica por eso, también la critica por muchas otras cosas", concluía.