Pepe Navarro revela en 'De Viernes' la falsa denuncia que interpuso Ivonne Reyes

Pepe Navarro ha reavivado la polémica en torno a la paternidad de Alejandro Reyes con unas declaraciones contundentes en 'De Viernes'. A pesar de los años transcurridos, el periodista mantiene su postura inamovible y no deja espacio para la duda: "Alejandro Reyes no es mi hijo. Es hijo de Ivonne Reyes, no de Pepe Navarro".

De este modo, Pepe Navarro hizo referencia a una denuncia reciente interpuesta por Ivonne Reyes: "La última fue hace dos meses, cuando me acusó y pidió una orden de alejamiento. Yo estaba en Ibiza y me llamaron para decirme que tenía que presentarme en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Nº 2, porque Ivonne Reyes presentó una denuncia diciendo que la perseguí y aterroricé. Yo les expliqué que llevaba cinco días en Ibiza, y finalmente el juez sobreseyó el asunto".

Pepe Navarro fue tajante en 'De Viernes' al afirmar que las acusaciones carecen de fundamento y que la actitud de Ivonne Reyes responde a una mentira sostenida en el tiempo. "Ya después de quince años de machaque permanente, uno ya no manifiesta ninguna emoción a esas agresiones permanentes", afirmó, dejando claro que su postura no ha cambiado con el paso de los años.

| Telecinco

Durante la entrevista, Pepe Navarro hizo un repaso a su historia con Ivonne Reyes, asegurando que su relación con ella se limitó a encuentros esporádicos entre 1995 y 1997, con un reencuentro en 1999, justo cuando ella anunció su embarazo. "En ese momento no estaba casado, compartía mi vida con Eva. En ese instante comencé a llevar esa doble vida, la cual no le aconsejaría a nadie porque es tremenda", relató.

Según Pepe Navarro, la noticia del embarazo le fue comunicada durante una comida, y su reacción fue clara: "Ella misma me dijo que estaba embarazada. Le pregunté si quería tenerlo, pero nunca le pregunté de quién era, porque sabía que no era mío".

De este modo, pactaron no contar nada en los medios. "Ese día o al día siguiente me veo la portada de Ivonne Reyes embarazada", relató. Lo primero que hizo Pepe Navarro, según cuenta, fue llamarle y decirle que se había sentido traicionado: "Desde ahí dejé de verme con ella y dejé que siguiese con su vida".