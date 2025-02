Massiel revela en 'De Viernes' la última hora de su estado de salud por su cáncer

Massiel ha reaparecido en 'De Viernes' para actualizar sobre su estado de salud tras anunciar que padece cáncer de pulmón. La artista, que había mantenido su enfermedad en la más estricta intimidad, decidió compartirlo públicamente hace tan solo una semana. Ahora, Massiel ha querido detallar cómo se encuentra después del tratamiento.

En su anterior intervención en 'De Viernes', Massiel impactó con su testimonio al afirmar que estaba "viva de milagro". En esta ocasión, ha acudido al programa en directo, donde ha respondido a las preguntas de los colaboradores. Además, también ha repasado su trayectoria profesional, incluyendo su histórico triunfo en Eurovisión 1968.

Massiel apareció con una amplia sonrisa, reflejando su buen estado de ánimo y la mejora en su salud tras los duros tratamientos oncológicos. "Sabía que iba a llorar hoy, que alguien me traiga clínex", expresó al ver imágenes de su testimonio y siendo consciente de lo que enfrentaría en la entrevista.

| Mediaset

Massiel ha confesado que la enfermedad de su hermano, quien también padecía cáncer, la llevó a obsesionarse con este padecimiento. "La mente es tan fuerte que yo lo somaticé, empecé a obsesionarme y somaticé el cáncer de mi hermano. Empecé a sentirme muy, muy mal y dije 'miradme todo' porque no es normal que tenga como pulmonía cada tres días", relató con emoción.

Con un carácter fuerte, Massiel aprovechó para lanzar un mensaje sobre las enfermedades oncológicas. "A todo el mundo que haga la quimioterapia y yo no era partidaria", enfatizando en 'De Viernes' que "tenemos una medicina muy buena, la pública, que está sobrepasada de trabajo".

"Ahora yo he pasado la quimio, que es tremendo, te cabreas con el mundo y con la vida. Yo el no tener agilidad y no poder mover las piernas como las movía me siento fatal", ha explicado sobre su evolución. Sin embargo, ha señalado los avances en su tratamiento: "Estoy con la 'inmuno' y ahora hay muchas más probabilidades para que el bicho, que es un okupa, no te inunde".

Durante la entrevista, también ha compartido la dureza del proceso: "Hay que joderse lo que duele la operación y, después, quedarte débil, débil, débil".