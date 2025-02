'Maestros de la Costura Celebrity' expulsa a una cantante sin valorar su prenda

Una semana más, el taller ha reabierto sus puertas. Ayer, La 1 emitió el segundo episodio de 'Maestros de la Costura Celebrity', y hubo de todo. Los concursantes recibieron la visita de la actriz Adriana Ugarte, quien asumió el rol de cuarto jurado. Además, hubo confesiones sorprendentes y desafíos que pusieron a los participantes al límite con pruebas de alto voltaje.

El desafío comenzó explorando dos tendencias totalmente opuestas: la estética 'coquette' y la ostentosa 'mob wife'. Una prueba que parecía que iba a ser en parejas, pero que cambió en el último segundo. Al ser impares, Rosa se quedó sola y fue ella la responsable de elegir qué estilo iba a hacer cada uno. Edu Soto sorprendió al jurado con un abrigo muy 'mob wife' al más puro estilo 'El Padrino' y Laura Sánchez se alzó como la mejor de la prueba. Por el contrario, a Carmen Farala se le olvidó el hilo, desperdició mucha tela y vio tambalear su posición ganándose el delantal negro. También estuvieron en las últimas posiciones Rosa López y Mónica Cruz.

| RTVE

El reto de exteriores consistió en replicar dos de los looks de una marca y en la última prueba fue protagonista la Inteligencia Artificial. Por primera vez en la historia del programa, la IA entró en el taller como una herramienta de diseño. El desafío consistió en reutilizar distintos looks, conocido como upcycling.

Así, en la segunda prueba de expulsión se han enfrentado Pilar Rubio, Rosa López, La Terre, Canco Rodríguez, Edu Soto, Laura Sánchez y Carmen Farala con su delantal negro. Desde el incio, para Rosa López no ha sido un buen programa, ya que se ha bloqueado en casi todas las pruebas y en esta ha decidido pedir el imperdible dorado. Significa que ha podido contar con la ayuda de Eduardo Casanova.

| RTVE

No obstante, esta ayuda no ha servido de mucho, ya que ha cometido dos grandes fallos. En primer lugar, no llevaba su propia firma como diseñadora, y en segundo lugar, no ha creado ninguna abertura para acortar los brazos: "Las prendas que se colocan en maniquí tienen que ser funcionales. Si no, no las podemos valorar", ha recordado María Escoté.

Con estos dos errores, Rosa López se ha convertido en la segunda expulsada de 'Maestros de la Costura Celebrity', y el jurado no valoró su creación. La cantante ha reconocido sus fallos: "Me habría gustado haber mantenido un poquito más la calma y no dejar que me devore la inseguridad de aquella Rosa se hace 23 años".