La decepción de Gotzon Mantuliz tras enfrentarse al reto de la apnea en 'El Desafío'

La última gala de 'El Desafío' ha vuelto a mantener en vilo a la audiencia con momentos de tensión y superación. En esta ocasión, Gotzon Mantuliz se enfrentó a una de las pruebas más emblemáticas: la apnea. Tras cuatro semanas liderando la clasificación, llegaba con una gran expectativa sobre su desempeño, lo que le añadía una presión extra en un reto que exige un control absoluto de la mente y el cuerpo.

Desde el inicio, Gotzon Mantuliz era consciente de la dificultad del desafío: "Es la sensación de que te estás ahogando... Para mí, Feli marcó este año una cifra que va a ser muy complicado superar", reconocía, al tiempo que admitía que en los entrenamientos no había logrado los resultados esperados. Su coach trataba de aliviar la tensión asegurando que "no es Aquaman", intentando restarle presión al concursante.

Finalmente, Gotzon Mantuliz logró aguantar 3 minutos y 19 segundos bajo el agua, una marca considerable, pero que no alcanzó su objetivo personal. La intensidad del esfuerzo fue tal que su entrenador tuvo que advertirle: "Hay que salir", ya que el influencer intentaba aguantar un poco más, algo que podría haber resultado peligroso. "Podía quedarse", comentaba Juandi, resaltando la exigencia del reto de 'El Desafío'.

| Atresmedia

Su reacción tras salir a la superficie no dejaba lugar a dudas, ya que se mostró muy decepcionado: "Estoy jodido porque quería llegar a 4". "He arrancado mal porque notaba las pulsaciones que parecía un bombo. Estaba incómodo y no podía más", explicaba Gotzon Mantuliz. A pesar de su decepción, su tiempo le permitió colocarse en la segunda posición del ranking de la apnea en esta temporada de 'El Desafío'.

De este modo, Juan del Val le recordó que su marca seguía siendo impresionante: "Eres tú para lo bueno y lo malo. Aún así es un tiempazo para tener en cuenta". Pilar Rubio, por su parte, reconoció la dificultad de mantener la concentración en un reto de este calibre y le animó a intentarlo de nuevo: "Es muy difícil. Se te va a quedar una espinita… prométeme que lo vas a volver a intentar. No se puede quedar aquí".

Como es habitual, Santiago Segura aportó su toque de humor para aliviar la tensión del momento. "Hemos visto que no eres indestructible, eres humano, y eso nos hace quererte un poco más", decía el jurado de 'El Desafío'.