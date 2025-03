El invitado de 'De Viernes' que rompe la historia de una anterior protagonista

La semana pasada, Ivonne Reyes se sentó en el plató de 'De Viernes', y entre muchas cosas, hizo frente a unas declaraciones de Pepe Navarro. El presentador aseguró que "mientras siga con la mentira la depresión irá en aumento". Además, se negó a hablar de la relación de su hijo con él e intentó abandonar el plató tras la pregunta.

Ivonne Reyes actualmente atraviesa una etapa financiera difícil e incluso llegó a explicar que no dispone de dinero hasta que se le abone el sueldo por su intervención en 'De Viernes'. No obstante, la entrevista adquirió un tono incómodo cuando los colaboradores decidieron indagar sobre su relación con Pepe Navarro. En un momento, Ivonne Reyes, visiblemente molesta, dejó claro que no había acudido a 'De Viernes' para hablar de su ex y que esto lo había especificado en el contrato.

"Si hay una más, me voy", insistió la invitada al ver que se seguía hablando del tema. No obstante, Beatriz Archidona dejó claro que 'De Viernes' había respetado todo el contrato firmado: "No te vamos a hacer más preguntas sobre eso porque respetamos que no estás cómoda. Pero nosotros no hemos incumplido ninguna parte del contrato porque no había ninguna cláusula de que no se pudiese hablar de Pepe Navarro".

| Mediaset

De este modo, ahora es el turno de Pepe Navarro, que se sienta el próximo viernes 21 de marzo en el plató de 'De Viernes' para responder a Ivonne Reyes. ''Alejandro Reyes no es hijo mío, es hijo de Ivonne Reyes, no de Pepe Navarro'', ha asegurado el periodista en el avance de su entrevista. Por lo tanto, Pepe Navarro responderá a todos los rumores de los que se han hablado en los últimos años.

Por lo tanto, Pepe Navarro será uno de los principales invitados de 'De Viernes' para esta semana. No obstante, en las próximas horas, el programa desvelará su lista completa de protagonistas.

En audiencias, tras el máximo de la semana anterior, 'De Viernes' bajó y perdió un punto de cuota de pantalla. El programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona marcó un 11,2% y 865.000 espectadores con Amador Mohedano e Ivonne Reyes como invitados.