Pepe Navarro revela a 'De Viernes' la falsa denúncia que va interposar Ivonne Reyes

Pepe Navarro ha reavivat la polèmica al voltant de la paternitat d'Alejandro Reyes amb unes declaracions contundents a 'De Viernes'. Malgrat els anys transcorreguts, el periodista manté la seva postura inamovible i no deixa espai per al dubte: "Alejandro Reyes no és el meu fill. És fill d'Ivonne Reyes, no de Pepe Navarro".

D'aquesta manera, Pepe Navarro va fer referència a una denúncia recent interposada per Ivonne Reyes: "L'última va ser fa dos mesos, quan em va acusar i va demanar una ordre d'allunyament. Jo era a Eivissa i em van trucar per dir-me que havia de presentar-me al Jutjat de Violència sobre la Dona N.º 2, perquè Ivonne Reyes va presentar una denúncia dient que la perseguia i aterroria. Jo els vaig explicar que feia cinc dies que era a Eivissa, i finalment el jutge va sobreseure l'assumpte".

Pepe Navarro va ser taxatiu a 'De Viernes' en afirmar que les acusacions manquen de fonament i que l'actitud d'Ivonne Reyes respon a una mentida sostinguda en el temps. "Ja després de quinze anys de martelleig permanent, un ja no manifesta cap emoció a aquestes agressions permanents", va afirmar, deixant clar que la seva postura no ha canviat amb el pas dels anys.

| Telecinco

Durant l'entrevista, Pepe Navarro va fer un repàs a la seva història amb Ivonne Reyes, assegurant que la seva relació amb ella es va limitar a trobades esporàdiques entre 1995 i 1997, amb un retrobament el 1999, just quan ella va anunciar el seu embaràs. "En aquell moment no estava casat, compartia la meva vida amb Eva. En aquell instant vaig començar a portar aquesta doble vida, la qual no li aconsellaria a ningú perquè és tremenda", va relatar.

Segons Pepe Navarro, la notícia de l'embaràs li va ser comunicada durant un dinar, i la seva reacció va ser clara: "Ella mateixa em va dir que estava embarassada. Li vaig preguntar si volia tenir-lo, però mai li vaig preguntar de qui era, perquè sabia que no era meu".

D'aquesta manera, van pactar no explicar res als mitjans. "Aquell dia o l'endemà em veig la portada d'Ivonne Reyes embarassada", va relatar. El primer que va fer Pepe Navarro, segons explica, va ser trucar-li i dir-li que s'havia sentit traït: "Des d'allà vaig deixar de veure'm amb ella i vaig deixar que seguís amb la seva vida".