Primeras palabras de Aitor Albizua tras la confirmación de 'La Familia de la Tele'

Aitor Albizua se prepara para dar un paso importante en su carrera con el estreno de 'La familia de la tele',el nuevo magacín vespertino de La 1. Este programa marca el regreso del equipo de 'Ni que fuéramos', anteriormente de 'Sálvame', a la televisión generalista. Actualmente Aitor Albizua se encuentra con un reto muy especial: compaginar su papel en 'Cifras y Letras' con la conducción de este nuevo espacio.

"Estoy supercontento, ha sido una grata sorpresa", ha asegurado Aitor Albizua al hablar sobre su incorporación a 'La familia de la tele'. Aunque no se lo esperaba, el presentador está más que preparado para afrontar este nuevo desafío.

En su entrevista para 20 Minutos, Aitor Albizua explicó cómo desde el principio dejó claro su deseo de compaginar ambos proyectos. "Agradezco la ayuda que me han prestado los dos equipos para que sea posible, junto con RTVE. En las primeras conversaciones que tuve con la cadena se lo dije, que me gustaría compatibilizar. Es un poco ejemplo de la tele que estamos haciendo, ¿por qué el presentador de 'Cifras y Letras' no va a formar parte también de 'La familia de la tele'? Ahí está la definición de esta familia, diversidad, mezcla y que todo cabe", explica.

| Europa Press

Este doble trabajo llega en un momento clave de su carrera, pero Aitor Albizua no está solo en esta nueva aventura. En 'La familia de la tele', tendrá como compañeros a Inés Hernand y María Patiño, quienes se suman a un elenco de grandes figuras del entretenimiento, como Belén Esteban, Kiko Matamoros, Lydia Lozano, Víctor Sandoval y Chelo García-Cortés. Todos ellos protagonizan una de las promos, en la que se recrean los personajes de 'El mago de Oz'.

Sobre la grabación de la promo, Aitor Albizua recuerda la emoción que sintió al compartir esos momentos con los veteranos del equipo: "No sabía si estaba viviendo en un sueño o en la realidad. Fue de los primeros contactos que tuvimos todos y me maravilló la manera en la que viven la tele. Yo les conocía como espectador, no como compañero, ni en persona. Son supercariñosos, supergenerosos y hubo muy buen rollo desde el principio. Fue un gustazo darnos ese primer abrazo. Aún estoy en ese punto de no saber si esto está pasando de verdad o es un sueño bonito".