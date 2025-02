Patricia Pardo estalla en 'Vamos a ver' por lo que llega a decir una entrevistada

La okupación ilegal de viviendas en España es uno de los temas principales en el noticiario. Desde el programa 'Vamos a ver' han querido dar voz a las víctimas y a los okupas. Fue justo con una inquilina con la que Patricia Pardo, la presentadora, estalló y le dedicó unas claras palabras.

Todo comenzó este jueves, 6 de febrero, cuando el magazine abordó el caso de Manuel. Un hombre que alquiló la casa de su madre para poder pagarle una residencia. Sin embargo, la inquilina, iniquiokupa como se le conoce ahora, dejó de pagar tras solo abonar un par de mensualidades.

"Nos dejó de pagar en el primer mes. Nos dio un ingreso de 700 euros. Luego nos dio 300 euros a finales de diciembre. Con eso es con lo que pagamos la residencia de mi madre, donde la hemos tenido que llevar porque tiene Alzheimer", relató con angustia. Lo que más le duele es que la inquilina conoce la situación que debe afrontar: "Hemos pasado mucho tiempo juntos, nuestros niños juegan al fútbol en el mismo equipo, lo que supone vernos tres veces a la semana".

| Mediaset

La mujer ha reconocido en el programa que lleva tiempo sin pagar: "Ahora mismo no estoy pagando, llevo un mes sin hacerlo". Pero, lejos de sentir vergüenza o arrepentimiento, optó por excusarse: "Hay miles de viviendas. No soy la única que está generando ese problema. El tema es que solo le puedo ofrecer 500 euros al mes. No me niego a pagar, pero solo puedo dar eso".

La conversación empezó a tensarse cuando la reportera le sugirió que abandonara el domicilio si no puede hacer frente al pago. A lo que la entrevistada se negó y lanzó una queja hacia la cadena: "¿Dónde me voy? Sois de Telecinco, que me den un piso y yo me voy a donde sea. Me da igual el barrio, pero dadme una solución".

En este momento fue cuando Patricia Pardo estalló y le dedicó unas palabras: "Pues te vas a un piso que puedas pagar, no te comprometes con una familia a abonar una determinada cantidad y luego tienes el santo morro de decir en una televisión que a dónde vas y qué vas a hacer. Pues para empezar, no tener tanta jeta".

Tras su enfado, la presentadora pidió perdón a Manuel por la tensión generada y expresó su máximo apoyo al propietario: "Muchas gracias por atendernos. De verdad que lo siento. Ojalá se resuelva lo antes posible, te den una solución y se haga justicia. ¡Ya está bien! Encima que tenga más que decir. Encima de que son presuntos delincuentes, porque están cometiendo un delito, parece que les estamos regalando un relato ganador y no es así", sentenció la presentadora de 'Vamos a ver'.