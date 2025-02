'No era yo': Fernando Tejero enmudece en 'El Hormiguero' con su dura confesión

Fernando Tejero fue el invitado de este jueves 6 de febrero de 'El Hormiguero'. El actor acudió para promocionar su último proyecto, una obra de teatro titulada'Camino al zoo' que llega este 12 de febrero al Teatro Bellas Artes de Madrid.

Una entrevista centrada en su nuevo trabajo, pero que terminó siendo de las más sinceras y abiertas del artista. Todo comenzó cuando Pablo Motos le preguntó si cuando llegó a la gran ciudad, su personalidad cambió para encajar. A lo que el invitado respondió: "Cuando llegué a Madrid, no era yo[...] Con 27 años, decía que era heterosexual".

A lo que el actor prosiguió explicando qué le produjo esta represión: "Durante tantos años pasa factura y tiene consecuencias. Fingiendo ser quien no eres". Y lanzó un mensaje de refuerzo a todas las personas que sufren esta situación: "Es muy necesario ser quien uno es. A quien le guste bien y a quien no, pues a freír espárragos", declaró entre vítores.

"En mi adolescencia era muy complicado[ser homosexual]y para la gente, por desgracia, todavía lo sigue siendo y eso es lo que hay que evitar. Viví una época en la que te señalaban con el dedo. Yo he vivido el bullying en la escuela, en la calle, en todos sitios.", reconoció Fernando Tejero.

| Atresmedia

Pero, gracias al arte dramático, dejó los miedos atrás y comenzó a vivir su propia vida: "Lo primero que te hacen es aceptarte como tú eres, vas haciendo monólogos. Ahí fue la primera vez que dije que soy homosexual". Y aprovechó para denunciar las agresiones homófobas que suceden en nuestro país confesando que sigue viviendo con miedo.

El intérprete expresó que el problema es la falta de amor en el mundo, y dedicó palabras a quienes se sienten identificados: "Si tu familia no te quiere, no te quiere ni siendo homosexual ni de ninguna forma. Si tu familia te quiere, te va a querer de cualquier manera. Si no dices como eres, no eres libre. Lo digo yo, que no lo he sido. Pasa factura y se sufre muchísimo", sentenció el actor.

Las lágrimas de Fernando Tejero saltaron cuando el programa emitió un experimento sociológico. En él, niños conversaban con personas que viven en la calle. El actor se emocionó escuchando conversaciones extraordinariamente sinceras.