Joaquín Prat se tiene que pronunciar tras lo que dice Patricia Pardo en 'Vamos a ver'

La actriz Elisa Mouliaá declaró el pasado jueves ante el juez por primera vez después de que hace unos meses, denunciara a Íñigo Errejón por una agresión sexual. Enfrentó casi dos horas de interrogatorio en el que respondió a las respuestas incisivas del juez Adolfo Carretero.

Su testimonio se ha hecho público y, muchos medios de comunicación como 'Vamos a ver', han querido opinar sobre esta noticia. Más allá de las preguntas formuladas o del tono del magistrado, en el programa de Joaquín Prat han querido tratar si es correcta la filtración de este testimonio.

Joaquín Prat ha declarado en 'Vamos a ver' que no ve muy ético que este vídeo se haya filtrado aunque esto haya supuesto un gran espacio en las parrillas televisivas. "Aunque sea tirar piedras contra nuestro propio tejado, que trascienda este interrogatorio nos parece lo más normal del mundo, ¿no? A mí no. Y menos normal me parecería si el interrogado soy yo", decía.

Esta opinión no ha tardado en originar un debate en la mesa en la que ha habido diferentes puntos de vista. Por ejemplo, Patricia Pardo ha declarado que a ella sí que le parece correcto que pueda verse ese vídeo: "Yo a favor". "Pues nada, estamos fantásticamente encantados de que se filtre, pero si no eres tú quien estás ahí" ha objetado el presentador mostrando su total desacuerdo.

En ese momento, la periodista ha estallado mandando un dardo hacia Joaquín Prat: "Es un ejercicio de hipocresía inmenso el que estamos haciendo ahora mismo. Claro, es que no puede ser que haya gente que diga: 'es que está muy mal que Elisa vaya a los medios de comunicación'. Perdóname, pero si los primeros interesados y los primeros que hemos estado en el portal de su casa desde el primer día hemos sido nosotros".

Joaquín Prat no ha dudado en contestar ante este ataque: "Que tengas un conflicto ético permanente como el que yo tengo con el ejercicio de mi profesión no significa que sea un hipócrita". Y Patricia Pardo ha optado por no rebatir más.