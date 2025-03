Parada estalla contra Lydia Lozano por lo que se ha atrevido a decir en 'D Corazón'

Tensión en el plató de 'D Corazón' durante la emisión de este sábado 29 de marzo. El programa de fin de semana ha sido testigo de un nuevo capítulo en la ya prolongada disputa entre José Manuel Parada y Chelo García-Cortés. Sin embargo, en esta ocasión, Lydia Lozano ha sido la encargada de reavivar el conflicto con unas declaraciones que no han dejado indiferente a nadie.

El enfrentamiento entre José Manuel Parada y Chelo García-Cortés viene de lejos, intensificándose tras la publicación del libro de memorias de la periodista, 'Sin etiquetas'. En él, la colaboradora relataba que el exconductor de 'Cine de barrio' fue el responsable de su separación tras una presunta infidelidad. José Manuel Parada, que siempre ha negado estas acusaciones, ha reiterado en varias ocasiones que lo escrito por Chelo García-Cortés no es cierto.

El último episodio de esta disputa se produjo a raíz de unas palabras de Lydia Lozano: "Parada, deja ya en paz a Chelo. Ella nunca ha hablado mal de ti y te tiene mucho aprecio. Te haces varios programas poniéndola verde".

| TVE

La contundencia de Lydia Lozano no quedó ahí y remató su intervención con otra declaración que encendió los ánimos. "¡Déjala en paz! ¿Te pilló en la cama siéndole infiel? Chico, hazte otro programa contando con quién. Ya está", dijo ante las cámaras de 'D Corazón'.

De este modo, José Manuel Parada mostró su descontento con la intervención de Lyzia Lozano en este conflicto. "Me parece muy feo que se metan en este tema terceras personas", afirmó molesto.

El colaborador no dudó en responder con dureza a las palabras de Lydia Lozano: "No tiene ni repajolera idea". En un intento de calmar el ambiente, Anne Igartiburu sugirió que quizás el comentario de Lydia Lozano había sido en tono de broma, a lo que José Manuel Parada replicó: "Bueno, pero no se puede decir eso. Está diciendo que no hable de Chelo, pero, ¿quién ha hablado de mí? ¿Quién ha empezado todo esto? Pues Chelo".

"Ella ha escrito un libro con cosas que no son ciertas de mí, que son mentira y que lo puedo demostrar. Tengo testigos", añadía. Al ser preguntado por Anne Igartiburu sobre cuáles eran esas falsedades, José Manuel Parada señaló: "La más gorda es que se acabó nuestro matrimonio porque le fui infiel. Fue todo lo contrario".

"Yo he intentado llevarme bien durante muchos años y he perdonado muchas barbaridades, pero ya no es el pasado, sino el presente. Me ha demostrado que tiene muy mal corazón", explicaba. Finalmente, no descartó la posibilidad de enfrentarse con Chelo García-Cortés en 'La familia de la tele': "Sí, iría y le diría a la cara que miente y en qué lo hace. Tengo testimonios y testigos muy importantes porque o quiero que se diga de mí lo que no soy".