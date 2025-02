Lydia Lozano se va de la lengua y confirma los rumores del futuro de 'Ni que fuéramos'

El regreso de 'Ni que fuéramos' a la televisión sigue generando expectativas y rumores. Casi dos años después de la inesperada cancelación de 'Sálvame' y tras nueve meses de su resurgimiento en TEN, el programa podría dar un salto importante a TVE. La 1 prepara un nuevo magacín para sus tardes y la productora detrás de 'Ni que fuéramos' podría ser la responsable de este nuevo formato. Lydia Lozano ha sido la última en alimentar estas especulaciones.

En los últimos meses se ha confirmado la posibilidad de que el equipo de 'Ni que fuéramos' desembarque en TVE para producir un magacín diario. En un principio, se mencionó a Marc Giró y Belén Esteban como posibles presentadores, aunque el catalán parece poco dispuesto a mudarse a Madrid. Estas conjeturas cobraron más fuerza la semana pasada cuando Miguel Lago, en su programa 'La noche golfa' de Telemadrid, preguntó directamente a Belén Esteban y María Patiño y ambas dejaron abierta esta posibilidad.

| Canal Quickie

La última en añadir leña a estos rumores ha sido Lydia Lozano durante una llamada en directo en el podcast 'Chico de revista'. Todo ha ocurrido durante una broma de Pilar Vidal, que llamó a su compañera para desvelarle que le habían ofrecido colaborar en 'Ni que fuéramos'. Sin embargo, lo que más sorprendió a Lydia Lozano era el sueldo de Pilar Vidal: 1.000 euros por programa.

De este modo, Lydia Lozano preguntó sin darse cuenta si la oferta de trabajo era para el programa actual en Canal Quickie o para el nuevo formato en La 1. "Pero vamos a ver, ¿me estás hablando del de aquí o el de La 1?", preguntó la colaboradora. La reacción sorprendió a Pilar Vidal y a Arnau Martínez, conductor del podcast 'Chico de Revista' y actual reportero de 'Mañaneros'.

Tras este momento, Arnau Martínez aprovechó para preguntarle a Pilar Vidal si estaría interesada en unirse a este proyecto. "No lo sé", respondió inicialmente, añadiendo que probablemente no le dejarían compatibilizarlo desde Atresmedia: "No creo. Antes se podía, porque yo iba a 'Sálvame' y podía ir a 'Espejo Público', pero desde la temporada pasada hay mucha rivalidad. En TVE no lo sé, pero si estás en Telecinco no puedes estar en Antena 3 y al contrario".

Finalmente, Pilar Vidal dejó claro que, aunque tiene contratos asegurados hasta el verano, todo puede cambiar: "No sé lo que va a ser de mí de aquí a dos, tres semanas. Yo tengo confirmado mis contratos hasta el verano, pero sabes que los contratos se firman y se rompen. Al final no estás atado a nada. Yo lo que necesito es divertirme, pasármelo bien y ganar dinero".