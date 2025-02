Chelo García-Cortés insulta directamente a Joaquín Prat tras unas palabras contra ella

Tras varias semanas alejada de 'Ni que fuéramos', Chelo García-Cortés ha regresado al plató y su vuelta no ha pasado desapercibida. Nada más comenzar la emisión, el espacio recordaba el momento en el que, en su última aparición, se mostró visiblemente molesta con Kiko Matamoros y Kiko Hernández por llamarla "Chelordomo". Un apodo que surgió durante su participación en 'Supervivientes' debido a su actitud hacia Isabel Pantoja.

En medio del debate, Chelo García-Cortés justificó su reacción explicando que utilizó el término "gilipollas" para referirse a los Kikos porque le habían puesto un mote que no le gusta. Fue entonces cuando Belén Esteban intervino para aclarar que el apodo no había sido obra de los colaboradores, sino de Joaquín Prat. "Perdona Chelo, el mote lo hemos investigado y te lo puso Joaquín Prat", señaló la colaboradora de 'Ni que fuéramos'.

"Bueno pues si es así tendré que decir que Joaquín también es un gilipollas", afirmó sin tapujos, dirigiéndose directamente al presentador de 'Vamos a ver'. Ante la sorpresa en el plató, María Patiño quiso ahondar en la postura de la colaboradora. "¿Usted considera entonces que Joaquín Prat también es un gilipollas?", le preguntó. La respuesta de Chelo García-Cortés fue clara y directa: "Todo el que me llame como me llamaron considero que lo son, si a mí me insultan yo tengo todo el derecho de insultar".

| Canal Quickie

De este modo, 'Ni que fuéramos' emitió un vídeo con el momento exacto en el que la discusión tuvo lugar en una entrega anterior. Después de ver las imágenes, Javier de Hoyos preguntó a Kiko Matamoros si le había dolido que Chelo García-Cortés le llamase "gilipollas". "Me duele que la manipuléis y que la mintáis y la utilicéis como una mujer que no tuviese criterio y que intentéis romper una buena relación que tengo con ella", respondió el colaborador.

Acto seguido, insistió en que ni él ni Kiko Hernández fueron los responsables del mote. "No tenéis ni puñetera idea, el nombre no se lo puse ni yo ni Kiko Hernández, el que se lo puso fue Joaquín Prat en 'El programa de Ana Rosa'", afirmó con rotundidad.

En ese momento, Kiko Matamoros desafió a Chelo García-Cortés a sostener sus palabras. "A ver si tienes lo que hay que tener a llamarle gilipollas a Joaquín Prat", le espetó. La colaboradora, fiel a su postura, no titubeó en responder: "Ay Joaquín cuando te vea. Mira si yo te he llamado a ti gilipollas y a Kiko Hernández también, si él me ha llamado Chelordomo pues también le llamo gilipollas".

El tono irónico de la conversación continuó con un comentario de Kiko Matamoros, quien concluyó: "Joaquín Prat gilipollas que has creado una cadena de gilipollas. Por tu culpa somos gilipollas Kiko Hernández, Javi de Hoyos y Kiko Matamoros".