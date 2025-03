Jarro de agua fría para Ana Fernández tras la última noticia de 'Sueños de Libertad'

Damián, personaje de Nancho Novo, está pasando por uno de sus peores momentos en 'Sueños de Libertad'. Tras la muerte de su hijo Jesús, don Pedro se ha hecho con el control de la empresa. Además, ha descubierto que entre ese hombre y Digna, personaje de Ana Fernández en 'Sueños de Libertad', existe algo más que una buena amistad.

Hundido, Damián le pide a Digna que abandone la casa grande porque no quiere que trabaje más como ama de llaves. Le duele mucho saber que está empezando una relación con don Pedro cuando él sigue muy enamorado de ella.

Le asegura que podrá seguir visitando a la pequeña Julia, pero que no quiere verla todos los días sabiendo que ama a otro hombre que, además, le ha robado su empresa. "Una cosa son los negocios y otro lo personal", dice Digna. "Aquí todo va unido, aunque no lo queramos", responde Damián, con mucho dolor.

| Atresmedia

"Todavía no he olvidado lo que sentí por ti, porque aún lo sigo sintiendo y siempre lo sentiré. No voy a ser capaz de aguantar verte todos los días entregando tu corazón a otro hombre. Todavía no sé como voy a superar la muerte de Jesús, pero no quiero sufrir más", dice con sinceridad el personaje de Nancho Novo en 'Sueños de Libertad'.

Digna, personaje de Ana Fernández, se queda muy sorprendida con sus palabras, pero acepta la voluntad de Damián. "Mañana dejaré de trabajar en esta casa y te agradezco mucho que me dejes venir a por mi nieta. Intentaré pasar el menor tiempo posible, intentaré no coincidir contigo, pero, si lo hago, y eso te duele, lo siento", dice antes de marcharse de la casa en la que ha trabajado prácticamente toda la vida.

En audiencias, el pasado mes de febrero, 'Sueños de libertad' con un 13,5% de cuota y 1.227.000 espectadores cumplió su primer aniversario liderando con su récord de temporada. Fue la serie más vista de la televisión, arrasando a 5 puntos de ventaja sobre su inmediato competidor.