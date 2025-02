Paloma García-Pelayo da un giro de 180º al caso Anabel Pantoja en 'Y ahora Sonsoles'

Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, continúan siendo investigados tras la confirmación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Gran Canaria de un posible delito de maltrato infantil. Este lunes, 'Y ahora Sonsoles' ofreció más detalles sobre el estado de la investigación. Paloma García-Pelayo se conectaba con Fran Fajardo, periodista de Canarias 7 y el primer medio en desvelar la noticia en exclusiva, y Carlos Quílez, quien aportaba novedades cruciales.

"El juzgado no tiene ni por asomo ni a corto ni a medio plazo la voluntad de archivar nada, todo lo contrario. Es muy probable que dentro de poco veamos declarar a todo el equipo médico que ha tratado el caso para que acrediten exactamente qué pasó y qué tratamiento siguió la criatura", explicó Carlos Quílez en 'Y ahora Sonsoles', añadiendo que la investigación sigue avanzando sin signos de desistimiento.

Además, el colaborador apuntó que no se puede descartar la posibilidad de que tanto Anabel Pantoja como David Rodríguez vuelvan a declarar. Cabe destacar que, este domingo, al ser abordado por 'Fiesta', el novio de Anabel Pantoja respondió con un escueto "todo bien, normalidad". Esta actitud ha sido criticada por Pilar Vidal: "El todo va bien y normalidad, a mí no me parece lo más acorde".

| @anabelpantoja00

Paloma García-Pelayo, por su parte, profundizó en la verdadera situación de la pareja, desmintiendo cualquier atisbo de normalidad. "Estupendo porque está su bebé en casa, pero normalidad ninguna. La investigación sigue adelante, puede haber nuevas diligencias y la preocupación de Anabel es tremenda", explicó la periodista.

"Sobre todo porque el episodio de presunta responsabilidad está protagonizado sobre todo por David y ha pedido ayuda porque hay que afrontar esta defensa. Se está buscando y de hecho ya tienen una cita con un bufete de abogados en Madrid de las primeras firmas con un especialista en penal y que ha podido llevar casos de este tipo. Están lejos de la normalidad, muy preocupados y lo que supone contratar a un abogado puntero", añadió en 'Y ahora Sonsoles'.

Finalmente, Nacho Gay señaló la discrepancia entre las versiones que Anabel Pantoja y David Rodríguez ofrecieron en el hospital y ante el juez y todos los informes médicos. "Tiene que haber un momento en el que no son coincidentes. Son importantes los testimonios, pero más lo son las pruebas", concluyó, destacando la relevancia de los elementos materiales en el desarrollo del caso.