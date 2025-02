Parada sobre la polémica de Anabel Pantoja: 'No puedes poner la mano en el fuego...'

Esta semana ha terminada con una actualización sobre la polémica que ha rodeado a Anabel Pantoja desde hace unas semanas. Tras el alta hospitalaria de Alma, su hija con David Rodríguez, se hacía público que la pareja estaba siendo investigada para esclarecer el origen de las lesiones que presentaba el bebé.

Así lo ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que investiga ahora los motivos por los que Alma estuvo ingresada durante casi dos semanas de urgencia. Por su parte, Anabel Pantoja ha publicado un comunicado en sus redes sociales esclareciendo la situación.

"Existe un protocolo porque el menor tiene muchísima protección", ha asegurado la influencer, asegurando que es algo que admira. "Los médicos pasan el parte debido a un protocolo rutinario para un bebé de cuarenta días", asegura. Además, añade que han decidido "colaborar al máximo" con la investigación para "dejarlo todo claro".

| RTVE

Unas palabras que el entorno de Anabel Pantoja se ha encargado de defender públicamente. Todo tipo de rostros mediáticos han mostrado su apoyo a la madre primeriza. Desde familiares a excompañeros de trabajo, gran parte de la farándula española ha dedicado palabras de ánimo a la influencer.

Terelu Campos ha sido uno de sus principales apoyos, llegando a declarar que ella "pone la mano en el fuego por ella y David Rodríguez". Sin embargo, algunos se han mostrado más críticos. Es el caso de José Manuel Parada, que ha aprovechado su aparición en 'D Corazón', donde colabora, para expresar su opinión sobre la polémica.

"¿Cómo vas a poner la mano el fuego por alguien que no conoces?", se ha preguntado el colaborador, mostrándose escéptico. "Es que parece que la justicia está obrando mal. ¿Qué es eso de decir 'yo estoy a favor de...'", se expresaba frustrado "Dejemos que actúe la justicia. Si no le conoces, no puedes poner la mano en el fuego por él.", sentenciaba.

Por el momento, solo queda esperar a los resultados de la investigación. Mientras tanto, Anabel Pantoja se sigue pronunciando a través de sus amistades. Y el mensaje que quiere trasladar es claro: "Lo que le preocupa de verdad es el estado de su hija", declaraba Amor Romeira, con quien mantiene una estrecha relación.