Paula Echevarría frena a Pablo Motos tras decir un dato falso sobre David Bustamante

La semana para 'El Hormiguero' comenzó con la visita de Paula Echevarría. Hacía mucho que la actriz no visitaba el plató sin contar con la videollamada en pandemia, y lo hizo para presentar su nueva colección con una conocida marca de ropa.

"Os he echado de menos yo también" pronunció nada más comenzar la entrevista. Desde su última visita, han sucedido muchos cambios en su vida en los últimos años: "He tenido otro hijo, no tenía tatuajes, y ahora tengo 8 muy chiquititos".

Tras hablar de su pasado como dependienta, su organización con tres agendas y dar una clase de ballet en directo, Pablo Motos le preguntó sobre su embarazo con Miguel Torres. Aquí fue donde le lanzó una inesperada pregunta sobre su parto.

| Atresmedia

"¿Es verdad que David Bustamante te llamó cuando estabas pariendo?", preguntó el presentador a la invitada con cara de desconcierto. "¿Por qué? ¿Quién ha dicho eso? ¿Qué?", replicó la protagonista muy sorprendida. A lo que Pablo Motos alegó que esos datos los había leído en la documentación de la entrevista.

Paula Echevarría ha parado los pies al de Requena alegando que esa información no es cierta y que en ningún momento recuerda que pasara eso: "No recuerdo ese momento, creo que no. Es un dato falso".

También ha reconocido que mantiene un contacto muy estrecho con el cantante David Bustamente, ya que tienen una hija en común: "Me habrá llamado antes o después, porque hablamos muchísimo, porque tenemos una hija en común. Hablamos hasta 20 veces al día, pero, en ese momento, no lo recuerdo".

Con estas declaraciones, aclaró Paula Echevarría esta información ante la imprevista pregunta de Pablo Motos. El conductor de las hormigas se disculpó de la siguiente manera "Lo tengo mal, lo tengo mal".

La visita de la modelo a 'El Hormiguero' de Pablo Motos hizo que el programa fuera líder en su franja desde Antena 3 al marcar un 14,4% y 1.955.000. Así, consiguió dejar en segunda posición a 'La Revuelta' de David Broncano en La 1 con un 13,4% y 1.802.000. En franja de coincidencia, entre las 21:55h y las 23:09h, 'El Hormiguero' (14,4% y 1.955.000) gana a 'La Revuelta' (13,8% y 1.864.000).