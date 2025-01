Pilar Vidal se rompe al hablar en 'Y ahora Sonsoles' de sus problemas con los kilos

Pilar Vidal emociona a los espectadores de 'Y ahora Sonsoles' al abrirse sobre su lucha personal con el peso. Durante el programa, la periodista compartió detalles íntimos sobre cómo este tema ha influido en su vida, acompañando sus palabras con reflexiones profundas que no dejaron indiferente a la audiencia.

En el marco de un adelanto del especial 'Lo tenemos que hablar', dedicado a los tratamientos farmacológicos para la obesidad, Pilar Vidal rompió el silencio sobre una batalla que la ha acompañado desde niña. "Yo he estado toda mi vida a dieta, en mi comunión, mi madre me puso a dieta", confesó con franqueza, dejando entrever cómo este aspecto ha marcado su historia personal.

La entrevista incluyó la proyección de fotografías de Pilar Vidal en diferentes momentos de su vida, lo que dio pie a reflexiones sobre su evolución. "Ahora peso 20 más, a ti te lo digo", le confesó a Sonsoles Ónega. Al preguntarle sobre cómo se sentía al ver aquellas imágenes, la periodista respondió con la voz entrecortada: "Yo quiero ser esa, pero no puedo ser esa, por ahora...". Al escuchar estas palabras, Sonsoles Ónega le preguntó con delicadeza: "¿Por qué no puedes ser esa?", a lo que Pilar replicó con una mezcla de emoción y optimismo: "Y no quiero llorar porque, además, soy super feliz, y tengo todo".

| Atresmedia

Pilar Vidal también habló sobre cómo el peso ha influido en su día a día. "Estos últimos años no me importa que sea verano o invierno, me da igual...", confesó entre lágrimas, provocando una emotiva reacción de Sonsoles Ónega, que no dudó en abrazarla en directo.

Reconociendo sus propias dificultades, Pilar Vidal admitió: "No tengo fuerza de voluntad". La periodista, con honestidad, reveló uno de sus logros recientes: "Estas Navidades no he comido turrón. También me he traído a mis guardaespaldas, mis padres. Estando mis padres, como menos".

Pilar Vidal también reflexionó sobre los retos que enfrentan las personas con sobrepeso en la sociedad. "Es la mayor frustración. La gente porque tenga más kilos o menos kilos puede ser estiloso y debe serlo", afirmó. Finalmente, dejó clara su postura sobre las intervenciones quirúrgicas relacionadas con la pérdida de peso: "No entraría en quirófano por eso".