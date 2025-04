¿Quién es Melani, concursante de 'Tu Cara Me Suena' en Antena 3?

Melani es una de las concursantes de la nueva edición de 'Tu Cara Me Suena'. Antena 3 estrena este viernes 4 de abril la nueva temporada del talent show con Manel Fuentes como presentador. Una nueva edición que arrancará con un nuevo elenco de concursantes que llegan dispuestos a coronarse como ganadores desde la primera hasta la última gala.

Bertín Osborne, Ana Guerra, Manu Baqueiro, Gisela Lladó, Goyo Jiménez, Yenesi, Esperansa Grasia, Melani y Mikel Herzog Jr. son los nuevos concursantes de 'Tu Cara Me Suena'. Además, el programa contará este año con el esperado regreso de Àngel Llàcer a la mesa del jurado. El talent show también cuenta con la incorporación de Flo junto a Chenoa y Lolita Flores, que siguen una temporada.

| Atresmedia

Cabe destacar que la final de la última temporada de 'Tu Cara Me Suena' arrasó con un gran 21,4% de share y 1.533.000 espectadores. El talent show, que logró 4,1M de espectadores, superó en 9,2 puntos a 'De Viernes', su rival directo en la franja. Además, la final fue la entrega más vista de la temporada, que medió un 19,7% de cuota y 1.672.000 seguidores, subiendo al 20% entre el público más joven.

¿Quién es Melani, concursante de 'Tu Cara Me Suena'?

| Atresmedia

Melani (17 años) es cantante, bailarina, actriz presentadora, compositora y escritora. Su pasión por la música empezó cuando apenas tenía 8 años y desde entonces ha encadenado diferentes proyectos televisivos y musicales.

Su salto a la fama fue como ganadora de 'La Voz Kids' en el año 2018. Esto la llevó a representar a España en el Festival de Eurovisión Junior 2019, en el que quedó en tercer lugar; siendo además presentadora del festival infantil en el año 2024. Ha trabajado también como actriz en la película "Los Muértimer" y ha lanzado al mercado diversos trabajos musicales.

"Cuando me llamaron me pareció brutal porque soy muy fan desde pequeñita. Creo que tiene todo lo que me gusta en un solo programa: cantar, bailar, actuar, humor... Dije que sí porque, además de que es una oportunidad increíble, me encanta", ha dicho Melani antes de embarcarse en la gran experiencia de 'Tu Cara Me Suena'.