David Cantero se pronuncia tras el homenaje de María Casado en Informativos Telecinco

David Cantero ha respondido al emotivo homenaje que le ha dedicado María Casado en Informativos Telecinco este sábado 8 de marzo. Hace tan solo dos días, Mediaset anunciaba la inesperada salida del comunicador tras casi 15 años formando parte del equipo. Este sábado, María Casado ya se ha encontrado sola en el plató, pero no ha perdido la oportunidad de dedicar unas palabras a su compañero.

Al día siguiente del comunicado, David Cantero aclaró que la decisión se había tomado "sin hacer ruido, casi en silencio". Dejó claro que "ha sido una separación de mutuo acuerdo, amistosa, acordada", desmintiendo así cualquier especulación sobre conflictos con la cadena.

De este modo, este sábado 8 de marzo, María Casado vistió un traje rosa en el día Internacional de la Mujer, y añadió un detalle muy simbólico: una corbata negra. Al final del informativo, explicó su significado a los espectadores: "Para mí hoy es una despedida poco habitual. Ya lo ven, estoy sola, pero si se han dado cuenta igual mi look les ha gustado. No sé si ustedes ya habrán sospechado de quién es esta corbata. No está hoy conmigo, es de David, pero yo hoy tenía esa necesidad de sentirlo cerquita y por eso me la he puesto".

| Mediaset

"Voy a aprovechar para decir que David ya saben es un señor, es un caballero como lo ha sido siempre. Se ha despedido como él hace siempre, en silencio, casi de puntillas, en eso somos bastante iguales. Pero hoy ha sido un día difícil para mí, solo quiero decirle que le quiero mucho, que le echo mucho de menos igual que todo el equipo y seguramente como ustedes en casa", añadió con la voz quebrada.

Antes de cerrar el informativo, María Casado quiso enviarle un mensaje personal a su amigo: "Pero nada David que disfrutes de la vida como tú sabes, aquí tienes unos amigos. A ti te voy a ver en los bares que lo sepas. Y a ustedes también les digo que no me dejen solita, ustedes no. Gracias y buenas tardes, nos vemos luego".

La respuesta de David Cantero al homenaje de María Casado

| Mediaset

Unos minutos después del emotivo homenaje, David Cantero ha compartido el inesperado momento en sus redes sociales, con un mensaje para su hasta ahora compañera de Informativos Telecinco.

"Me ha partido el corazón esta preciosa y súper emotiva despedida que me ha dedicado María, en nombre de todo el equipo de Informativos Telecinco Fin de Semana, me ha impactado muchísimo, a mí y mi familia... No puede ser más elegante, amorosa, emocionante, valiente y sincera... ¡Es la mejor despedida que se pueda desear!", ha arrancado.

"Gracias infinitas de todo corazón, me habéis emocionado muchísimo, especialmente tú, María, que has tenido que pasar un momento muy muy complicado en directo delante de la cámara. ¡¡Eres única!! Te quiero muchísimo, os quiero mucho compañeras y compañeros, os voy a echar infinito de menos... ¡GRACIAS POR TANTO CARIÑO!", concluía David Cantero.