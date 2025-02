El nuevo proyecto de Agnès Marquès tras la cancelación de 'Planta Baixa' en TV3

La periodista Agnès Marquès volverá a ponerse al frente de un programa radiofónico tras su etapa en televisión. Durante la tarde del viernes 21 de febrero, Catalunya Ràdio anuncio que la periodista asumirá la conducción de 'La Tarda' durante la baja de maternidad de Elisenda Carod. Se trata del regreso de Angès Marquès con un nuevo proyecto en 3Cat.

Recordamos que Elisenda Carod anunció en septiembre de 2024 que esperaba su primer hijo. "La más importante" de su vida, definió la periodista la noticia del embarazo, que culminará pronto con el nacimiento de su hijo, Guillem.

De este modo, el anuncio de su sustituta se ha dado a conocer a través de un vídeo en las redes sociales de Catalunya Ràdio. "Ya sabéis que estoy embarazada y una de las fases más importantes del embarazo es el reveal. No, gender reveal no, ya sabéis que es un niño y se llamará Guillem. El reveal importante es el presentadora reveal", explicaba la presentadora antes de mostrar el rostro de Agnès Marquès.

Además, Elisenda Carod, con su habitual tono humorístico, ofrece consejos a Agnès Marquès sobre cómo manejar a los distintos colaboradores en función de sus características. Como parte de la broma, la presentadora le entrega una regadera decorada con su foto, indicándole que debe "regar bien el huerto".

"Espero que me cuides bien el pisito. Te tengo que decir varias cosas. Te dejaré nevera llena y el piso limpio por una vez en la vida", explica Elisenda Carod en el traspaso de poderes. "¿Yo te puedo llamar para cualquier cosa?", le dice la sustituta ante la clara respuesta de la presentadora titular: "Tu llama, que yo no te lo cogeré y ya está. ¡No pasa nada!".

Cabe destacar que Agnès Marquès no es ajena a la radio, ya que en el pasado presentó el programa 'No ho sé' en RAC1. Por lo tanto, esta sustitución en 'La Tarda de Catalunya Ràdio' supone su regreso a la primera plana periodística tras el final de 'Planta Baixa' el pasado mes de junio. Desde 3Cat aseguraron que la periodista contaría con nuevos proyectos tras la cancelación del espacio de tarde de TV3, pero por el momento no se había conocido ninguno.