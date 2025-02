La creadora de 'Jo mai mai' revela el motivo por el que TV3 obligó a cambiar el guion

La plataforma 3Cat ya ha estrenado la segunda temporada de la serie juvenil 'Jo mai mai'. A lo largo de ocho capítulos, la serie sigue las vivencias del grupo de adolescentes en Les Guilles, además de introducir a nuevos personajes. Esta nueva temporada de 'Jo mai mai' profundiza en temáticas importantes para los jóvenes, abordando sin filtros cuestiones como las relaciones tóxicas, el control parental, la presión inmobiliaria o el amor.

De este modo, Mar Picó, co-creadora de 'Jo mai mai', ha desvelado la petición que hizo TV3 cuando entregaron los primeros guiones de la serie. Y es que la cadena consideró que era demasiado suave, por lo que pidieron importantes cambios. Una confesión de la creadora que responde a las críticas que ha recibido por el excesivo sexo en 'Jo mai mai'.

"Que sepáis que la primera versión que enviamos a TV3 nos dijeron que teníamos que meter más sexo, más drogas, que se llevan demasiado bien. No salían de fiesta, no follaban, no hacen nada y querían salseo. Literalmente nos obligaron a modificar el guion y hacerlos más punkis", ha desvelado Mar Picó en su TikTok.

| 3Cat

"Los guionistas habíamos sido bastantes tranquilos, con unas colonias tranquilas, jugando, tocando el ukele y nos dijeron: tienen que follar más. Si tenéis que quejaros a alguien a TV3. A los de arriba os tenéis que quejar", añadía.

La ausencia de personajes en la segunda temporada de 'Jo mai mai'

Cabe destacar que Mar Picó también ha desvelado otras curiosidades sobre el rodaje de la nueva temporada de 'Jo mai mai'. "Hay nuevos espacios y no porque hayamos grabado más partes de la casa, sino porque hay dos casas. Se mantiene la original para los escenarios que ya conocíamos, como la piscina o el despacho de Eva. Luego hay una segunda casa, que está muy cerca, y estéticamente se parecen muchísimo y se integran muy bien", explicaba.

También ha hablado de la ausencia de algunos personajes: "Queríamos a todos los actores de la primera temporada, pero no siempre puede ser, porque tienen sus vidas y proyectos y por temas de timings no se pueden dividir. Aunque hace pena como espectador, porque no se cerraron muchas cosas, también es la vida, porque si has ido de colonias sabes que te haces muy amigo y luego al año siguiente esa persona no viene y no te acuerdas de ellos. Una oportunidad para incluir nuevos actores y personajes con nuevas tramas a aportar".

| 3Cat

Mar Picó también ha hablado de la época del rodaje de 'Jo mai mai': "Por temas de gestión no se pudo grabar en verano, se grabó en septiembre y octubre. Las escenas que eran de día no había ningún problema y, de hecho, mejor, porque no hacía tanto calor. Sin embargo, en las escenas nocturnas y en las de piscina hacía un frío...".

"En la Garriga hacía frío, a las 9h de la mañana ya te estabas congelando y estaban los pobres actores en la piscina. Encima los guionistas pusimos muchas escenas en la piscina pensando que era verano, pero para los actores que se tenían que bañar y hacía un frío que pela y ninguna gracia", concluía la co-creadora de la serie.