Beatriz Archidona paraliza en directo 'De Viernes' con una noticia para Patricia Pérez

Patricia Pérez ha recibido en directo en 'De Viernes' una noticia importante sobre su futuro laboral. La semana pasada, Santi Acosta y Beatriz Archidona desvelaban que uno de sus cinco colaboradores abandonará el programa temporalmente. Y es que uno de sus tertulianos viajará a Honduras como fichaje estrella de 'Supervivientes', abandonando su puesto en 'De Viernes'.

"Hay uno de nuestros cinco colaboradores que va a viajar, que va a Honduras", recordaba Beatriz Archidona este 21 de febrero, con Jorge Javier Vázquez en el plató. La primera descartada fue Ángela Portero, pero los otros cuatro colaboradores seguían en la lista de posibles concursantes de 'Supervivientes'. "Vamos a descartar a uno", añadía Santi Acosta, por lo que la lista se ha reducido a tres.

De hecho, se han generado conflictos por este asunto, como explicaba Beatriz Archidona: "Están muy tensos, alguno tiene ilusión por ir, otros quieren escaquearse y querían mandar a Patón y todo. Hay conflictos y peleas en las reuniones previas por este tema". "Es que uno de nosotros que está engañando al resto...", explicaba José Antonio León.

| Mediaset

Finalmente, Beatriz Archidona ha hecho el esperado anuncio en directo en 'De Viernes': "El próximo colaborador que descartamos, que no va a viajar, que no va a ir a 'Supervivientes', es... ¡Patricia Pérez!". "Oooh, no puede ser... Vaya noche llevo, entre lo de Patón, Jaime Ostos, ahora, esto... Me da una pena no ir", reaccionaba con humor la colaboradora, que seguirá presente los próximos meses en 'De Viernes'.

Por su parte, Jorge Javier Vázquez lanzaba en directo sus deseos respecto a este fichaje: "Me gustaría, por histérica, que fuera Terelu Campos. La conozco perfectamente y sé lo que puede ser Terelu en una isla con todo lo que tiene ella detrás".

Sin embargo, justo después ha apuntado a otro nombre que está cogiendo más fuerza: "Antonio Montero siempre ha manifestado su deseo de ir a 'Supervivientes'. No sé si va a ir o no, pero creo que si fuera lo veo un perfil con serias posibilidades de aguantar muchísimo tiempo".