'No renunciaremos nunca a la ficción en catalán': TV3 presenta su catálogo de series

La ficción es y va a seguir siendo uno de los puntos fuertes de TV3 para 2025. En una presentación ante los medios, el grupo audiovisual autonómico ha desvelado su fuerte apuesta por las series en un año en el que llegarán siete nuevos productos. Además, TV3 mantendrá su apuesta por la ficción diaria con 'Com si fos ahir', que es líder en la sobremesa y lo más visto en 3Cat, y estrenará en otoño con su novena temporada.

"Con la llegada de las plataformas el mercado ha cambiado y en 3Cat nos hemos adaptado. Promovemos nuestra lengua, pero también el nuevo talento. Nos hemos adaptado y cada vez más trabajamos en coproducción con otras plataformas o productoras porque nos permiten hacer producciones de ficción con más ambición y relevancia", explicaba Rosa Romà en la presentación ante los medios.

"La ficción es una muestra del servicio público en catalán que ofrecemos en el conjunto de 3Cat. Tenemos la capacidad de distribuirla en los canales lineales, donde tiene cabida y buenos resultados, así como la apuesta a través de la plataforma. De hecho, en 3Cat hemos redescubierto el catálogo de ficción que ya teníamos y ahora también podemos llegar a públicos de nicho", añadía la Presidenta de la CCMA.

| TV3

De este modo, la corporación desvelaba que a lo largo del 2024 hubo 100M de reproducciones en los contenidos de ficción a través de 3Cat. Esto supone el resultado más alto de su historia, con un crecimiento del 65% respecto al año anterior. Además, 644.000 dispositivos únicos conectan mensualmente con algún contenido de ficción de la plataforma.

De este modo, Rosa Romà remarcaba la importancia de 3Cat para impulsar la lengua en el ámbito de la ficción: "El catalán es clave y estratégico en nuestra casa, para llegar a nuestra audiencia. También por la relevancia que tiene poder participar en coproducciones en catalán, que tienen vida más allá de nuestras ventanas". "No renunciaremos nunca a la ficción en catalán, porque somos los únicos que lo podemos hacer y estamos orgullosos de llevar el catalán al mundo", añadía Sigfrid Gras, director de TV3.

Las novedades de ficción de TV3 y 3Cat para el 2024

"2024 fue un año muy potente con 'Això no es Suècia' que recibió grandes premios; 'Jo mai mai' en el que también hemos querido dar lugar a la música catalana; 'Vintage', que apelaba a un público adulto, que tenemos bien cuidado en la sobremesa, pero no tanto en prime time; 'Asfalt', un formato de bolsillo, que no significa que sea flojo o malo; 'Nudes' para el público juvenil; 'Cites', en la que tuvo más presencia el catalán; 'Les del traster' y 'Kimeres' que fue un experimento", repasaba Oriol Sala-Patau, director de ficción y cine de TV3.

Por lo tanto, la corporación catalana estrenará siete ficciones, junto a la diaria 'Com si fos ahir', a lo largo de 2025, aunque también cuenta con otras muchas en producción. La primera, que ya se ha estrenado este mes de febrero, ha sido la segunda temporada de la juvenil 'Jo mai mai'. En su primera semana en la plataforma, la ficción ha superado las 500.000 reproducciones y los directivos no descartan que más adelante, previsiblemente en verano, pueda ir en abierto en TV3.

| 3Cat

"Buscamos con la plataforma complementer el target, como las series juveniles con 'Jo mai mai', que estamos muy contentos con el resultado. Hacemos una apuesta en 3Cat para complementar géneros y minutaje, buscar ficción de pequeño formato, en la que también apostamos por nuevos talentos. La plataforma nos sirve de base para innovar en formatos", explicaba Cristina Villà, directora de innovación, búsqueda y estrategia digital.

De este modo, la próxima en llegar, el 3 de marzo en exclusiva para la plataforma, será 'Sala Polivalent', con seis capítulos independientes a cargo de la compañía teatral La Calòrica. Una clase de baile que acaba en asamblea, un curso de supervivencia que deriva en una mesa de operaciones o el encuentro de unos fans de un programa infantil serán algunas de las tramas.

Después será el turno para 'El Mal Invisible', un producto premium, de primer nivel, que se estrenará el próximo 24 de marzo en el prime time de TV3. Protagonizada por David Verdaguer junto a Ángela Cervantes, se traslada a la Barcelona de marzo de 2020. En plena pandemia, unos agentes de policía tiene la misión de capturar a un asesino en serie que mata personas sin techo. "Es una superproducció con un casting espectacular y volvemos al estilo de 'Nit i dia'", explicaba Oriol Sala-Patau.

| The Mediapro Studio

A lo largo del segundo trimestre del año también llegará 'Delta', otro producto de primer nivel: "Es un thriller de territorio el que por primera vez se hablará tortosí", desvelaba el director de ficción de TV3. En esta serie, la desaparición de una ecologista destaca las iras en el Delta. Una periodista y una pescadora local se sumergirán en un mundo de hombres y misterios para destapar intereses ocultos y resolver el caso.

Más adelante también será el turno del estreno de 'El creador d'influencers', una ficción protagonizada por Marc Serrats que cuenta con ocho episodios que están acabando su rodaje. El protagonista es un creador de contenidos catalán que ha montado su propia empresa de contenidos digital para ayudar a pequeños y grandes negocios. Marc tiene ideas, pero en realidad no sabe lo que está haciendo, lo que acabará en fracasos y gente estafada.

Finalmente, TV3 también ha renovado dos las series más exitosas que estrenó a lo largo del año pasado. La primera es 'Vintage', que acaba de arrancar la producción de su segunda temporada con "tramas muy divertidas que nos harán reír mucho". Así como 'Nudes', con una segunda temporada titulada 'Sense Filtres', que pondrá el foco en las redes sociales y sus consecuencias en los jóvenes.

Las series que está por venir a TV3 y 3Cat

| Max

Previsiblemente no llegarán a lo largo del 2025, pero la corporación catalana también cuenta con aún más ficción en producción. Una de ellas es 'Pubertad', coproducida por Max, que es una serie de seis capítulos de Leticia Dolera. Con la tradición castellera de fondo, la ficción cuestiona si un niño de 13 años puede ser un agresor sexual y, si lo fuera, de quién sería la responsabilidad: del niño, de la familia o de la sociedad.

También coproducida por Max llegará 'Ravalejar', una ficción creada por Pol Rodríguez y dirigida por él mismo junto a Isaki Lacuesta, codirectores de "Segundo Premio". Se trata de un thriller realista, inspirado en hechos reales, que acontecen en el barrio del Raval. Cuenta cómo, después de casi cien años de historia y tres generaciones, Can Moscas, un restaurante de toda la vida, se encuentra bajo la inminente compra de un fondo de inversión.

| Max

"Tenemos una necesidad importante de colaborar con otros operadores e intentar que se den cuenta que coproducir en lengua catalana es importante para nosotros, pero también para ellos. Empezamos con unos prejuicios y una desventaja grandísimas, pero tenemos un gran compromiso para impulsar la ficción en lengua catalana", explicaba Rosa Romà respecto a estas colaboraciones con otras plataformas. De hecho, los directivos desvelaban que en la actualidad ninguna plataforma tiene problemas en producir en catalán e incluso que cuentan con un proyecto con Movistar Plus+ que ya está firmado.

Por otro lado, TV3 también prepara tres sitcoms, que aún están en un proceso muy inicial. No obstante, una de ellas será 'Casa Nostra' de Dani de la Orden que está en preproducción con los primeros guiones.

Además, Oriol Sala-Patau también ha confirmado la intención de continuar con 'Això no es Suècia': "Fue todo un éxito y querríamos que fuese también un éxito la segunda. Estamos trabajando muy a fondo, justo esta semana tuvimos una reunión, por el momento pinta bien, muy mal tendría que ir para no hacerla. Aina Clotet está ahora mismo con una película, por lo que imaginamos que tendremos los guiones a finales de 2025 y ya serían un proyecto para 2026".

Por otro lado, dado el éxito de ficción de catálogo como 'El Cor de la Ciutat' o 'La Riera', TV3 también ha desvelado que tienen sobre la mesa recuperar alguna de ellas. "Nos lo hemos planteado con nuevos formatos como un reboot o una tv movie, aún es pronto, pero está sobre la mesa", explicaba Oriol Sala-Patau.