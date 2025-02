El nuevo fichaje de 'Mañaneros' que nadie esperaba tras lo sucedido en 'Tardear'

El equipo de colaboradores de 'Mañaneros', el programa matutino de La 1 presentado por Adela González, continúa sumando rostros conocidos. Tras la incorporación de Alba Carrillo y Benita, ahora se suma un nuevo rostro que dará mucho que hablar. De hecho, sorprende por lo que pasó en 'Tardear' justo un día antes.

De este modo, el fichaje de 'Mañaneros' es José Manuel Díaz-Patón, más conocido como Patón, que llega al espacio como experto en cuestiones penales. El anuncio se ha hecho oficial en la mañana de este martes 4 de febrero, cuando la propia Adela González ha desvelado la noticia poco antes de darle paso en directo. Con este nuevo reto profesional, José Manuel Díaz-Patón se introduce en el ámbito televisivo tras haber estado en el centro de la atención mediática en los últimos días.

El nombre del abogado cobró relevancia recientemente por su relación con la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada y por su defensa ante la polémica que la rodeó. Todo comenzó cuando la creadora de moda expresó: "No tengo de nada, ni luces, ni cocina, ni lavabo, ni sofá. Estoy en mi casa vieja, pero completamente desmantelada", lo que provocó la reacción de Lolita Flores, quien se sintió ofendida por la desafortunada comparación con la raza gitana.

| RTVE

En plena calle, José Manuel Díaz-Patón fue preguntado por este asunto. De hecho, el abogado no dudó en cargar contra la cantante, afirmando que "se quería subir al carro de la fama de su chica". Unas palabras que avivaron aún más la controversia y desencadenaron la respuesta de Lolita Flores.

Antes de este fichaje, José Manuel Díaz-Patón ya había protagonizado momentos destacados en televisión, especialmente por su conexión con Marta Riesco y su participación en 'Ni que fuéramos'.

Sin embargo, este fichaje sorprende teniendo en cuenta que, tan solo un día antes, Ágatha Ruiz de la Prada se incorporó como colaboradora en 'Tardear'. "Nos ha costado tanto que no has firmado el contrato ¿o ya lo has firmado?", le preguntaba Frank Blanco a Ágatha Ruiz de la Prada. Sin embargo, la nueva tertuliana confirmaba su fichaje: "Lo acabo de firmar en este momento". Por lo tanto, la pareja competirá en dos cadenas distintas, aunque no coincidirán en horario.