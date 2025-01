Emma García paraliza 'Fiesta' y pide disculpas por lo sucedido en plató

Esta semana, todos los ojos han estado en Ágatha Ruiz de la Prada. Tras su polémica visita a 'Fiesta' la semana pasada, la diseñadora ha estado en el centro de todas las polémicas por un desafortunado comentario.

"Estoy viviendo como una gitana: no tengo cocina, ni luces, ni lavabo...", decía Ágatha Ruiz de la Prada durante la entrevista de la semana pasada. Ni Emma García ni ninguno de los colaboradores de 'Fiesta' le reprochaban el uso de esa expresión, que sí fue muy criticada en redes. De hecho, personalidades como Lolita Flores o Pitingo ya han pronunciado su decepción con la diseñadora española.

Por todo ello, Emma García ha querido aclarar el incidente. Durante la emisión de 'Fiesta' de este pasado sábado, la presentadora ha entonado el mea culpa y se ha disculpado ante la audiencia. "Entiendo perfectamente el malestar del pueblo gitano", aseguraba, que ha asegurado que no escuchó la expresión porque "estaría hablando con la directora".

| Mediaset

Los que sí la escucharon fueron Omar Suárez y Marisa Martín Blázquez, que aseguran no haberse atrevido a decir nada. "Que pena que no dijisteis nada, de verdad qué pena", les reprochaba Emma García. "Yo me arrepiento muchísimo", le respondía el colaborador.

"Hay que pedir disculpas las veces que haga falta", se ha reiterado la vasca, muy indignada por el comentario de Ágatha Ruiz de la Prada. "Es mi deber como presentadora. Soy muy rotunda con estas cosas, a mi no se me hubiese pasado ese tipo de comentarios porque me duelen. Pido mil disculpas", ha asegurado.

La periodista también ha reflexionado sobre el uso de expresiones racistas y la responsabilidad de los medios en no seguir perpetuándolos. "Estoy harto de escuchar expresiones como 'trabajar como un chino' o 'vas echa una rumana'", ha añadido Luis Rollán, aclarando que son microrracismos contra los que hay que luchar.

Esta no es la primera vez que Emma García se disculpa. Ya lanzó un comunicado en redes la semana pasada en el que se mostraba igual de contundente en condenar lo sucedido. Por su lado, Ágatha Ruiz de la Prada ha acudido a 'De Viernes', donde ha desvelado que ha llegado a recibir amenazas.