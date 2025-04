El nieto de Julián Muñoz vuelve a atacar a Isabel Pantoja con una clara sentencia

Fran Redondo, nieto de Julián Muñoz e hijo de Eloísa Muñoz, ha ofrecido unas declaraciones sorprendentes en una entrevista exclusiva para 'Socialité'. Con 24 años y una presencia creciente en redes sociales y televisión, el joven no ha tenido ningún reparo en hablar abiertamente sobre la historia más mediática de su abuelo. Una vez más, Fran Redondo ha hablado de la relación de Julián Muñoz con la tonadillera Isabel Pantoja.

Sin rodeos, ha compartido en 'Socialité' su visión sobre aquella etapa que marcó la vida de su abuelo, pero también la de toda su familia. "Yo pienso que mi abuelo no debió fiarse de esa señora, es algo que él hizo mal y de lo que se arrepintió. No puedo decir que esa señora manipuló a mi abuelo, pero sí que lo condicionó. Ella sabía que se estaba metiendo en una familia y no hizo nada para frenarlo", sentenció.

"Mi abuelo nunca estuvo enamorado de esa mujer, a lo mejor en ese momento él pensaba que sí, pero lo que yo he hablado con él lo que me cuadra más es que fue un capricho, se podría decir así. Para mi abuelo Isabel Pantoja era una persona materialista, cuando ya no pudo sacar nada de él se quitó de en medio", añadía Fran Redondo.

Estas palabras llegan meses después del fallecimiento de Julián Muñoz en 2024, una pérdida que dejó una profunda huella en su entorno más cercano. Fran Redondo, visiblemente emocionado durante la entrevista, confesó cómo vivió los últimos momentos junto al que consideraba su segundo padre: "Los últimos momentos con mi abuelo fueron muy duros, cuando sabes que una persona tan querida se va es complicado despedirse".

"Le echo mucho de menos todos los días, todos le echamos de menos, para mí era como un segundo padre. Mi abuelo rompió una familia, pero supo arreglarlo, y nosotros supimos perdonarle", añadía el joven.

Una entrevista en 'Socialité' que dará mucho que hablar. En audiencias, este Viernes Santo, el formato siguió sin funcionar conformándose con un pobre 6,8% y 411.000 espectadores desde Telecinco.