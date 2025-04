Alejandra Rubio sentencia a Anabel Pantoja por lo visto con su hija en Semana Santa

La Semana Santa ha reunido de nuevo a la familia Campos en Málaga, ciudad con la que mantienen un fuerte vínculo emocional desde hace décadas. Este año, la cita ha sido especialmente significativa para Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, que vivió por primera vez esta celebración. Sin embargo, en base a su experiencia, la joven también ha lanzado una crítica a Anabel Pantoja por lo que ha hecho con su hija en estas fechas.

"A Carlo le ha encantado, se le ha hecho corto también, hemos estado pocos días. Él es creyente, pero no había estado nunca y fue mucho para él. La Semana Santa de Málaga hay que vivirla, impresiona", confesaba Alejandra Rubio en 'Vamos a ver'.

Sin embargo, la presencia de su hijo Carlo fue un tema que no pasó desapercibido. Aunque muchos esperaban ver al pequeño en un acto tan simbólico para los Campos, la colaboradora aclaró por qué decidió no llevarlo: "Yo al niño no lo he llevado ahí, con todo el mundo. Es muy pequeño todavía, mucha gente por la calle y todo...".

Este razonamiento contrastó rápidamente con la actitud de Anabel Pantoja, que sí optó por compartir procesión junto a su hija Alma en Córdoba y Sevilla. La comparación surgió en pleno directo, cuando su compañera Giovanna González le preguntó: "La vimos con la niña, llevándola. Tú eso, por ejemplo, ¿no lo has hecho?".

| Europa Press

Alejandra Rubio fue clara al marcar su diferencia en 'Vamos a ver': "No, no. A mí, me parece fenomenal que ella lo haga, pero yo no", respondió con naturalidad, reafirmando su intención de mantener a su hijo alejado del foco público, al menos por ahora.

Por otro lado, su estilismo durante el Lunes Santo también fue motivo de debate, especialmente por el vestido blanco que lució. Pepe del Real bromeó sobre el atuendo recordando un consejo tradicional: "Mi suegra me dijo que las chicas tienen que llevar los hombros tapados. Estabas estupenda, pero quizás subirte un poquito la manga".

Lejos de incomodarse, Alejandra Rubio respondió con mucha contundencia: "Yo no he faltado el respeto a nadie, tengo 25 años, me pongo lo que me da la gana. No estáis acostumbrados a verme arreglada, no lleva transparencias y no se me ve escote. Mi madre es la más carca para esas cosas y no me dijo nada".