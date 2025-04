Alba Brunet revela el mensaje de una fan de 'Sueños de Libertad' que no ha respondido

La historia de Mafin, Marta y Fina, en 'Sueños de Libertad', ha conseguido cruzar fronteras. En una reciente entrevista en el podcast 'Salsa Romesco', Alba Brunet ha hablado, entre otros temas, de la multitud de mensajes que reciben apoyando su historia de amor. De hecho, la intérprete que interpreta a Fina ha emocionado al revelar un mensaje que la conmovió tanto que aún no lo ha podido contestar.

"Es una serie que ve un perfil de gente muy diverso, desde niños y niñas de 7 años, hasta personas adolescentes, que aún están en esa búsqueda de identidad. También personas adultas que sabían o no del tema, pero han dicho 'ah, que esto existe'. Y esta generación de abuelas que ni se han planteado que esto es una posibilidad de ser, una posibilidad de vivir", explicaba Alba Brunet.

"Muchos abuelos y abuelas no entienden a sus nietas y nietos por querer de una forma diferente de la que ellos han tenido. Hay muchas abuelas que nos han escrito que nos han dicho: "había alguna cosa con mi nieta que no entendía y ahora puedo entender y veo que no hay nada malo en esto que está sintiendo mi nieta". Es algo que han podido entender viéndonos a nosotras, viendo que somos buenas personas, queremos puramente, y no hay nada malo", añadía.

De este modo, ha dejado claro que su historia en 'Sueños de Libertad' ha ayudado a muchos: "También muchas personas que se han atrevido a hablar con sus padres o abuelos por primera vez. Han cogido la fuerza para decir: yo soy así. Es algo que mi personaje defiende mucho, que no tiene ningún conflicto con ella misma, sabe quien es, como es y como quiere. Ella no tiene duda y no se ve nunca con la posición de sentirse atraída por un hombre y lo tiene clarísimo, aunque tiene conflicto con toda la sociedad del momento".

Sin embargo, la historia más conmovedora fue de un mail que recibió de una mujer americana de un pueblo pequeño que había descubierto la historia de Fina y Marta en 'Sueños de Libertad' a través de las redes sociales. De este modo, Alba Brunet revelaba el mensaje: "Acabo de entender a los 85 años que esa amiga que tuve con 17 años y la que tuve a los 19, todo lo que a mí me pasaba que no lo entendía ahora entiendo lo que es. Ahora mismo dejaré de escribir este mail, le daré enviar, y tendré que escribir otras dos cartas para esas amigas para que entiendan que fueron en realidad para mí".

"Este es uno de los más especiales que tengo guardados y que no he contestado porque quiero dedicarle el tiempo que se merece a responderlo. Lo quiero hacer bien, pero lo tengo muy marcado", concluía esta historia Alba Brunet.