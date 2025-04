La llegada de Cristina Abad da un giro de 180º a todo lo visto en 'Valle Salvaje'

La segunda temporada de 'Valle Salvaje' se prepara para una importante llegada este mismo 21 de abril. A los impactantes giros recientes, como una ruptura inesperada, una propuesta matrimonial y una trágica muerte, se suma ahora la irrupción de un nuevo personaje. Una incorporación que promete alterar profundamente la vida de los Salcedo de la Cruz y los Gálvez de Aguirre.

Es Úrsula, interpretada por Cristina Abad, quien regresa a las tardes de La 1 tras su papel en 'Acacias 38' o 'Servir y Proteger'. En esta ocasión, da vida a la prima de Adriana, Pedrito y Bárbara. Un personaje que entra con fuerza en el universo de 'Valle Salvaje' y que, según sus propias palabras, no dejará a nadie indiferente.

"Es una chica muy activa, vivida, está un poco huyendo de Madrid -de su padre, sobre todo-, y va a mostrar varias caras: Úrsula tiene un lado divertido, tiene un lado ingenioso, tiene un lado retorcido..." explica Cristina Abad sobre su personaje. Esta llega a 'Valle Salvaje' para llevar a cabo "una promesa o una intención que le ha puesto su tía Victoria".

Úrsula no aparece por casualidad, ya que su llegada es el resultado de una jugada cuidadosamente orquestada por la familia. Aparece tras las insistencias de Julio sobre la necesidad de que Rafael encontrara compañía femenina para suavizar su carácter. Una idea que fue tomando forma hasta llegar a Victoria, que ha movido ficha con rapidez.

| RTVE

"Lo que más me está costando es volver a adaptarme a los horarios que tenemos rodando, el trabajar aquí en exteriores. Es maravilloso y es precioso y luego en imágenes es una cosa que da mucho respiro a las series, pero el frío, para mí, es un poco complicado de llevar con estos escotes que tenemos", comenta Cristina Abad.

Desde el punto de vista interpretativo, Cristina Abad destaca la complejidad de dar vida a una figura tan ambigua. "Encontrar dentro de las secuencias más… -vamos a decir con su cara adorable, feliz y encantadora-, buscar el lado oscuro sin que se note. Es muy difícil hacer esas dos cosas a la vez", confiesa.

Sin embargo, esa misma dualidad es lo que más disfruta de su personaje en 'Valle Salvaje': "Que no sea una buena sin más, me gusta poder trabajar ese lado más oscuro -o la búsqueda del lado oscuro, porque considero que Úrsula está buscando ese lado más maquiavélico-. Me gusta mucho que tenga varias caras, a la hora de trabajar es mucho más divertido y yo creo que el público la querrá y odiará a partes iguales y eso va a ser maravilloso, porque les va a llegar".