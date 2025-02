Nadie esperaba lo ocurrido en la publicidad de 'De Viernes' con José Manuel Díaz-Patón

José Manuel Díaz-Patón protagonizó una de las entrevistas más esperadas en 'De Viernes', donde rompió su silencio sobre su separación de la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada. Tras la confirmación de la ruptura la diseñadora la semana anterior, el abogado decidió compartir su versión. No obstante, más allá de sus declaraciones, un instante fuera de cámaras terminó acaparando la atención del público.

Al inicio del programa, se repasó la historia de amor entre ambos, con especial énfasis en la creciente notoriedad mediática de José Manuel Díaz-Patón como posible motivo de la separación. "No hemos tenido la conversación, pero yo tampoco tengo muchas ganas. Yo creo que tienen que pasar unos días para volver a la normalidad con mis amigos y mis hijos", explicó. Además, dejó clara su molestia con la situación: "Estoy enfadado".

Uno de los aspectos que más le afectaron fue la actitud de su expareja ante su creciente visibilidad pública. "Me he sentido desprotegido, porque yo hubiera hecho cualquier cosa por ella", confesó en 'De Viernes', sin entender por qué Ágatha Ruiz de la Prada no había respaldado su exposición mediática. Sin embargo, Beatriz Archidona quiso aclarar este tema: "No era tu fama. Lo que le ha molestado no es tu fama, sino que en un momento complicado para ella en el que había metido la pata, su miedo era que le afectara profesionalmente, que echaras más leña al fuego".

| Telecinco

Durante la entrevista, Terelu Campos quiso conocer más detalles sobre su convivencia para descubrir si existían problemas más allá de la exposición pública. José Manuel Díaz-Patón recordó con cariño los momentos compartidos: "Es una mujer muy cariñosa y muy cercana. Cuando empecé a salir con ella me descolocó y me quedé enamorado".

El abogado subrayó que nunca hubo problemas en la relación: "Nunca ha ocurrido nada grave entre nosotros. Mataría por ella, pero no ha salido a defenderme. Lo que ocurrió es que los dos sin hablarlo, con sus viajes, había un mensaje de vamos a ver qué pasa".

Tras estas palabras, 'De Viernes' se fue a una pausa de publicidad y, a la vuelta, Beatriz Archidona sorprendió al público al revelar lo que había sucedido sin las cámaras. "Durante la publicidad has estado llorando, te has sacado un pañuelo", comentó la presentadora de 'De Viernes', haciendo visible la vulnerabilidad del abogado.

"Me he ido porque no quería que me viera nadie", confesó José Manuel Díaz-Patón. La conductora, en un intento de normalizar la emoción, le respondió con empatía: "No pasa nada porque te vean llorar y expresar tus sentimientos".