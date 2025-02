'De Viernes' anuncia la marcha de uno de sus colaboradores por un motivo de peso

'De Viernes' perderá muy pronto a uno de sus cinco colaboradores, que se prepara para un viaje único. Durante la noche de este 14 de febrero, Beatriz Archidona ha abierto el espacio anunciado la gran noticia. Y es que 'De Viernes' tendrá representante en el programa más importante de Telecinco.

"Yo no tenía ni idea, pero muchísima atención, porque tenemos algo muy importante que anunciaros. Una sorpresa para vosotros cinco, algo que afecta a uno de nuestros cinco colaboradores. Es verdad que en las próximas semanas, lo que va a pasar esta noche, va a dar muchísimo que hablar", decía Beatriz Archidona.

De este modo, Beatriz Archidona desvelaba la noticia: "Sabemos que próximamente arranca la nueva edición de 'Supervivientes', que estamos deseando. Ojo y atención porque uno de vosotros va a viajar a 'Supervivientes'", decía, señalando a su elenco de colaboradores formado por Angela Portero, José Antonio León, Patricia Pérez, Antonio Montero y Terelu Campos.

| Mediaset

"La alegría que nos embarga a Beatriz Archidona y a mí de perder a uno de vosotros de vista durante unas semanas es inconmensurables", añadía Santi Acosta en 'De Viernes'.

Por lo tanto, uno de los cinco colaboradores será concursante de 'Supervivientes', aunque por el momento no han desvelado el nombre: "Vamos a hacerles sufrir semana a semana. Esta noche vamos a descartar a uno de vosotros. Esta noche diremos el nombre del que no va a viajar a Honduras y se va a quedar aquí con nosotros. De momento cinco candidatos y hoy resolvemos quien no va", desvelaba Beatriz Archidona.

Pese a que aún se desconoce el nombre, todo apunta a que el concursante podría ser Antonio Montero. El periodista siempre ha mostrado sus grandes ganas de participar en el reality y en 2020 se quedó a las puertas tras superar todo el proceso de casting. "Estoy un poco fastidiado con el tema de 'Supervivientes' porque, la verdad, es que me había hecho bastantes ilusiones", llegó a decir en 'Sálvame'. De hecho, llegó a participar en la segunda edición de 'Pesadilla en el Paraíso' en 2023, quedando en tercera posición.