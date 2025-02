Isa Pantoja rompe su silencio con una confesión sobre el estado de Anabel Pantoja

Isa Pantoja ha salido en defensa de su prima Anabel Pantoja en 'Vamos a ver' en medio de la investigación que enfrenta junto a David Rodríguez, por presunto maltrato infantil. La situación ha generado una gran expectación mediática, sobre todo tras la reciente visita de la pareja a la Península. La pareja ha presentado a su hija Alma a familiares y amigos en Córdoba y Sevilla.

De este modo, en 'Vamos a ver', Isa Pantoja se ha pronunciado sobre el delicado momento que atraviesa Anabel Pantoja y ha mostrado su comprensión ante la actitud de su prima con la prensa. "No van a decir nada ni se van a pronunciar. Yo entiendo que siempre hay que tener una buena contestación, pero hay veces que te saturas", afirmó Isa Pantoja.

"Te lo digo yo que cuando tuve a mi hijo entraron hasta en el hospital y hay momentos en el que uno no sabe controlar porque se te va de las manos. No justifico su actitud, pero como prima, madre y persona también la entiendo", añadió sobre su propia experiencia.

| Telecinco

Recordamos que la llegada de Anabel Pantoja a Sevilla no ha pasado desapercibida por su gran enfado con la prensa. "Voy con la niña, si no os importa, buenos días ¡chao!", expresó ante la insistencia de los reporteros. Sin embargo, su malestar aumentó cuando le siguieron preguntando: "¡No, no! ¡Vale ya! ¡Ya! Vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Vamos a proteger a los menores, ¿no? Que voy con la niña, deja de grabar".

Ante la pregunta sobre el estado de ánimo de Anabel Pantoja, Isa Pantoja también ha respondido en 'Vamos a ver': "Yo la veo bien. He hablado con ella y parece que todo vuelve a la normalidad. La veo con mejor ánimo porque ahora ya es consciente de lo que puede pasar. Obviamente hay preocupación, pero van volviendo a la normalidad".

En el aspecto judicial, aún no hay más novedades respecto al caso de Anabel Pantoja y David Rodríguez. La pareja estaría pendiente de una prueba que sería favorable para poder cerrar el caso.