El colaborador de 'Espejo Público' que cambia de cadena y ficha por 'Supervivientes'

Nos encontramos ante la cuenta atrás para el comienzo de 'Supervivientes' y muchos nombres ya empiezan a sonar como posibles candidatos. Justo la semana pasada los cuatro presentadores promocionaban la nueva temporada del programa y lanzaban varias pistas sobre esta nueva edición como el supuesto fichaje de Montoya para esta nueva isla.

Jorge Javier Vázquez seguirá al frente de las galas de los jueves de 'Supervivientes'. Por su parte, Laura Madrueño, por tercer año consecutivo, viajará a Honduras como presentadora desde la isla. Además, Sandra Barneda seguirá los domingos con 'Conexión Honduras' y Carlos Sobera los martes con 'Tierra de Nadie'.

Uno de los famosos que se apunta a esta aventura será Pelayo Díaz, según ha confirmado El Confi TV. El diseñador ha aceptado la propuesta de la productora y cuenta con el respaldo de la cadena. Su nombre ya estuvo sobre la mesa hace ocho años para la edición 2017, pero nunca llegó a cerrarse su fichaje.

| RTVE

"Supervivientes junta cosas que me interesan como la pesca, la aventura, el clima, el viaje... además, es entretenimiento", llegó a asegurar Pelayo hace ahora ocho años. En esa época, el estilista prefirió quedarse como jurado del concurso 'Cámbiame' con Cristina Rodríguez y Natalia Ferviú. No obstante, dejó abierta la puerta para el futuro.

Un año después, el influencer dejó claros sus gustos o preferencias televisivas: "Me gustaría un 'Supervivientes', 'La Voz', un 'Got Talent'... No quiero parecer que le quiero quitar el puesto a ninguno de esos presentadores, pero un formato parecido es lo que me gustaría hacer. Me gusta conectar con el público y quiero algo con lo que pueda hablar con la gente que viene al programa".

El programa de supervivencia no será el primero como concursante para Pelayo Díaz. El influencer ya ha participado en programas como 'Bailando con las estrellas' en 2018 o 'Masterchef Celebrity' en 2024. En 2021, también fue uno de los concursantes famosos que pasaron por 'El cazador'.

Actualmente, sigue trabajando en el magacín de Susanna Griso con una colaboración semanal, en la sección de corazón de 'Más espejo'. Y ahora parece que podría dar el salto a la cadena competidora, Telecinco, para empezar su nuevo reto como superviviente.